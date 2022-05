Già dai primi mesi della primavera abbiamo notato un grosso cambio di tendenza rispetto agli ultimi anni. Abbiamo detto addio ai pantaloni scuri per fare posto a un’esplosione di colori in tutte le forme. Dai pantaloncini, alle gonne lunghe, ai blazer fino ad arrivare agli abiti. La parola d’ordine di questo 2022 è sicuramente il colore, ma non nei toni pastello più tenui. I colori che vanno più di moda sono audaci, intensi e incredibilmente affascinanti. Ma oltre al colore, il focus principale della moda in questo momento è la sostenibilità. Tessuti riciclati, cotoni sostenibili e materiali che siano freschi, traspiranti ma anche eleganti. Materiali che una volta venivano etichettati come economici si prendono una grossa rivincita sulle passerelle di tutto il Mondo. Economici, accessibili a tutti, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

È questo l’abito dell’estate nei colori di tendenza che sta bene a tutte sia a 30 che a 60 anni

Quindi, il colore è al primo posto, poi passiamo al materiale e per finire abbiamo il modello. Non è semplice trovare l’abito che si adatti a qualsiasi figura, siamo tutte diverse. Ma se vogliamo sembrare chic e raffinate dobbiamo assolutamente avere nell’armadio quest’abito. Stiamo parlando di un modello dal taglio couture, un maxi dress che però abbraccia le forme e non le copre. Spalline sottili se abbiamo le spalle piccole, spalline più spesse per chi le ha larghe. Un modello scivolato sui fianchi che copre anche chi ha un po’ di pancetta in più che vuole nascondere. Ma senza rinunciare alla classe, con inserti di pizzo, lavorazioni crochet o dettagli “cut out”.

Colori e materiali che ricordano l’estate

Leggerezza ed eleganza combinati insieme in questo modello dalle fibre naturali leggerissimo sulla pelle. Il vantaggio di questi materiali sostenibili è che difficilmente si stropicciano troppo. A differenza del lino, materiale estivo e traspirante per eccellenza, con questo abito possiamo dire addio al ferro da stiro. Abbinato a delle slingback dal tacco basso è perfetto per la donna più matura dallo stile raffinato. Se combinati nel modo giusto, anche capi meno costosi possono sembrare subito più chic e di lusso. Se invece vogliamo un abbinamento più sbarazzino e giovanile, mettiamo sopra un blazer corto o dal taglio maschile. Ai piedi sandali con le borchie o dal tacco particolare, non troppo alto durante il giorno. Finiamo il look con tanti accessori luccicanti e siamo pronte a conquistare tutti.

Insomma, è questo l’abito dell’estate nei colori di tendenza a cui non possiamo proprio rinunciare in questi mesi. Possiamo abbinarlo come preferiamo, sia con scarpe più eleganti che con delle classiche sneakers bianche. Ma attenzione, per fare davvero una bella figura e ricevere i complimenti per il nostro look, c’è una cosa importante da ricordare. Le scarpe da ginnastica bianche fanno tendenza solo se pulitissime e senza le suole ingiallite.

