Generalmente la verdura invernale è molto meno gettonata di quella estiva. Lasciando da parte la zucca, i carciofi e i funghi, che generalmente sono molto apprezzati, ci rimangono le crucifere.

Parliamo quindi di diverse tipologie di cavoli e broccoli. Queste generalmente non piacciono, soprattutto bambini. Però fanno davvero bene: è infatti possibile avere ossa forti e una miniera di preziose vitamine con queste verdure di stagione che combattono l’aterosclerosi. Vediamo però come renderle più gustose e palatabili in maniera semplice e genuina con i segreti delle nostre ave. Le nonne avevano ragione, ecco il segreto per preparare un contorno di stagione che nessuno si aspetta. Vediamo insieme quali sono i passaggi necessari per portare in tavola dei deliziosi cavoletti di Bruxelles gratinati al parmigiano reggiano.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

1 spicchio d’aglio;

50 g di burro;

800 g di cavoletti di Bruxelles;

parmigiano reggiano grattugiato quanto basta;

pepe nero quanto basta;

sale quanto basta.

Per iniziare è necessario occuparsi degli ortaggi. Prendiamo quindi i nostri cavoletti di Bruxelles e sciacquiamoli sotto abbondante acqua corrente in modo da rimuovere delle eventuali impurità. Poi su un tagliere da cucina, con l’aiuto di un buon coltello, rimuoviamo sia le foglie esterne che la base. Prendiamo un coltellino affilato e pratichiamo su ognuno di essi un’incisione a forma di croce. Riempiamo una ampia pentola d’acqua e mettiamo dentro le verdure quando è giunta a bollore. Lessiamo il tutto per una decina di minuti e poi dovrebbero risultare abbastanza morbidi per essere scolati.

Mentre lasciamo un attimo a raffreddare facciamo sciogliere una parte del nostro burro, circa 30 grammi, in una padella a fuoco basso. Mentre questo si sta sciogliendo, peliamo uno spicchio di aglio e buttiamocelo dentro. Aggiungiamo quindi i cavoletti ormai freddi e facciamoli saltare per circa 5 minuti. Con la piccola parte del burro restante ungiamo una pirofila e buttiamoceli dentro. Cospargiamo la loro superficie con fiocchetti di burro e con una generosa dose di parmigiano grattugiato e di pepe nero.

Inseriamo il tutto nel forno già caldo a 200 gradi per circa una ventina di minuti fino a quando si sarà formata una deliziosa crosticina. Prima di servire il piatto consigliamo di farlo riposare per circa 5 minuti.

