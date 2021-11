Novembre è oramai giunto e con lui si continua la proficua stagione dedicata alle delizie tipiche dell’autunno. Parliamo di zucca, funghi, carciofi ma anche di un ortaggio estremamente versatile: il porro. Questo infatti può essere tranquillamente inserito nelle vellutate, nelle zuppe o essere l’assoluto protagonista, se abbinato con le uova. Oggi però proviamo ad inserirlo in un piatto di pasta ripassata. Chi non prova questo delizioso primo piatto di novembre ricco di sapori non sa cosa perde. Ecco la ricetta per un ricco e delizioso timballo a base di verdura di stagione.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

1 bicchiere di vino bianco preferibilmente secco;

2 uova di medie dimensioni;

350 grammi di pasta corta, preferibilmente fusilli;

4 porri di medie dimensioni;

6 foglie di salvia;

80 grammi di formaggio grana grattugiato;

burro quanto basta;

mezzo bicchiere di latte;

olio extravergine di oliva quanto basta;

pepe nero quanto basta;

sale quanto basta.

La prima cosa da fare è incominciare a mondare il porro. Tagliare via quindi la base e le foglie verdognole. Tenere la parte bianca e su un tagliare affettarla a rondelle molto sottili. Trasferire queste all’interno di una casseruola unta con una noce di burro e un dito d’acqua. Accendere il fuoco alla minima potenza e farli appassire molto lentamente. Sfumare con il vino e lasciare evaporare. Proseguire poi con quella minima quantità di latte e, sempre a fiamma bassa, lasciare andare il compost.

Quando il liquido si sarà ristretto del tutto procedere con il sale e con il pepe secondo il proprio gusto. Dunque prendere una pentola d’acqua e mettere a bollire i fusilli per pochi minuti in meno rispetto al tempo indicato sulla confezione. Scolare la pasta al dente e metterne una parte nella pirofila. Dopo aver creato un primo strato basta distribuire sopra i porri e con dell’abbondante formaggio grattugiato. Se si desidera si possono aggiungere anche dei fiocchetti di burro. Disporre un altro strato di fusilli e un altro di verdura e formaggio fino ad esaurimento ingredienti. Sbattere le uova con un pizzico di sale e pepe e versatele sul composto aggiungendo anche un paio di foglioline di salvia. Cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti fino a che non si sarà formata una deliziosa crosticina.

