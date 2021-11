Sono la moda del momento queste gonne moderne e femminili che molte donne hanno già nell’armadio

Con l’avvicinarsi inesorabile del grande freddo per molte i pantaloni e i jeans sono l’unica ancora di salvezza.

Eppure anche le gonne potrebbero tornarci utili in questo periodo. Sulle passerelle, infatti, si sono viste proposte in modi e modelli molto diversi tra loro.

Dopo due inverni passati letteralmente in pigiama o, meglio, in tuta da ginnastica è sicuramente ora di rispolverare anche le gonne.

Un capo d’abbigliamento spesso snobbato perché ritenuto scomodo o difficile da abbinare. Nulla di più sbagliato, infatti i look che è possibile ricreare partendo da una gonna sono innumerevoli.

Le gonne che più si sono viste sono, da un lato, rivisitazioni e dall’altra grandi ritorni. Ecco, quindi, quali sono le gonne di tendenza di questo autunno/inverno 2021-2022. Gonne perfette da indossare con queste incredibili scarpe che sono di moda anche nella stagione fredda. Si tratta di gonne che, nella maggior parte dei casi, sono già presenti nel guardaroba.

Tra i grandi ritorni per questa stagione troviamo le minigonne, dalle più sobrie alle più eccentriche.

La gonna simbolo per eccellenza di gioventù e spensieratezza viene rivisitata in maniere molto diverse tra loro.

Si passa, infatti, dal sobrio nero sino al metallizzato; gonne perfette per chi vuole osare sia di giorno che la sera.

Le minigonne nere in lana o jeans sono da scegliere per non passare inosservate ma con maggiore sobrietà. Tra le minigonne, poi, non possono sfuggire dall’elenco quelle imbottite da abbinare con calze della stessa tonalità.

Le pieghe

Dopo alcuni anni si è visto il grande ritorno delle gonne preppy. Pieghe e stile collegiale sono la parola d’ordine per chi ama il modello.

Delle gonne da abbinare con una camicia e un maglione per uno stile rigoroso oppure da declinare in modi diversi.

Infatti sono perfette da sdrammatizzare con un paio di sneakers o un paio di anfibi.

Le pieghe, poi, non mancheranno neppure nello stile di chi adora le gonne plissettate. La rivisitazione le vuole meno serie e molto più giovanili, le pieghe trasformate in spacchi.

Tanta luce

Per la sera le gonne in paillettes saranno le vere protagoniste. Gonne dai colori accesi e ricche di paillettes capaci di dare luce a chi le indosserà.

Sicuramente modelli esuberanti che andranno indossati con molta disinvoltura con la consapevolezza di non passare inosservati.

La gonna in pelle

Da ultime ma non per importanza le gonne in pelle, lunghe o mini. La pelle, infatti, è la vera protagonista di questa stagione. Dai pantaloni ai blazer arrivando, infine alle gonne.

Potranno essere abbinate con dei mocassini o con delle sneakers se non si vuole uno stile eccessivamente dark.

In alternativa saranno perfetti degli anfibi o degli stivali magari chunky boots. Ecco perché sono la moda del momento queste gonne moderne e femminili che molte donne hanno già nell’armadio.