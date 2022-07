Cosa c’è di meglio che preparare degli ottimi plumcake fatti in casa da mangiare per colazione o merenda? Da accompagnare ad un fresco succo di frutta o un’ottima spremuta, oppure con un bicchiere di latte, il plumcake è un dolce veloce e genuino da preparare.

In questo articolo vedremo 2 ricette estive molto popolari.

Le migliori ricette di plumcake estivi per fare una sana colazione o per un’ottima e genuina merenda

La prima ricetta che vedremo è il plumcake alle prugne. Per preparare questo squisito plumcake si può utilizzare qualsiasi tipo di prugna. Alcune varietà, però, perdono molta acqua e potrebbero rendere il dolce molliccio e fradicio.

Idealmente le prugne dovrebbero essere mature, ma non troppo morbide. Il trucco da usare per evitare che il plumcake diventi molliccio è, prima di infornarlo, cospargere l’impasto con le briciole di biscotto tritato finemente. Le prugne sono tra i migliori frutti per abbassare il colesterolo.

Un altro metodo è spalmare la base con un po’ di crema pasticcera o con un budino, questo fungerà da parete protettiva e assorbirà il liquido delle prugne in modo che non penetrino nella pastella.

Gli ingredienti sono i seguenti:

un cucchiaino di burro;

4 uova;

80 grammi di zucchero di cocco;

un pizzico di vaniglia in polvere;

50 grammi di farina integrale (anche di farro va bene);

un pizzico di sale;

100 grammi di lievito in polvere per dolci;

70 grammi di formaggio (quark o philadelphia);

400 grammi di latte;

5 prugne;

1 cucchiaino di zucchero a velo.

Preparazione

Spennellare con il burro una teglia da plumcake. Sbattere le uova con lo zucchero di cocco e la vaniglia in polvere fino a renderle spumose. Aggiungere la farina, un pizzico di sale, il lievito, il formaggio e il latte e mescolare bene. Versare nella teglia.

Lavare le prugne, snocciolarle, tagliarle a spicchi e stenderle sull’impasto. In seguito cuocere il plumcake in forno preriscaldato a 200 °C (forno ventilato 180 °C) per circa 35 minuti fino a doratura.

Il plumcake di carote

Tra le migliori ricette di plumcake c’è quello di carote. Gli ingredienti sono i seguenti:

300 grammi di carote;

un baccello di vaniglia;

4 uova;

250 grammi di zucchero;

275 grammi di farina;

una bustina di lievito in polvere per dolci;

200 grammi di mandorle tritate;

un cucchiaino di cannella

250 ml di olio di arachidi.

La preparazione è la seguente:

La prima cosa da fare è grattugiare grossolanamente le carote rimanenti. Preriscaldare il forno a 180 gradi. Dopo di che tagliare a metà il baccello di vaniglia per il lungo e raschiare la polpa. Sbattere polpa, uova a e 200 g di zucchero per almeno 5 minuti fino a ottenere una crema. Mescolare farina, lievito, mandorle e cannella. Unire la crema di uova con le carote grattugiate e l’olio.

Versare l’impasto in uno stampo da plumcake foderato con carta da forno. Cuocere in forno caldo per 45, 50 minuti.

Si può congelare il plumcake?

Sì, assolutamente! Se non si riesce a mangiare tutto il plumcake in tempo, è meglio congelarlo in fette.

Dopo lo scongelamento e prima di servirlo, bisognerà infornare ancora brevemente (qualche minuto a 160 gradi), questo lo renderà come appena preparato.

Lettura consigliata

Se in frigo ci sono verdure avanzate e mele vecchiotte si può preparare un dolce squisito