Tra le soluzioni più ricercate sui motori di ricerca svettano i rimedi per abbassare il colesterolo e come migliorare la memoria. Entrando nello specifico, quello che le persone vogliono sapere è cosa mangiare per abbassare il colesterolo cattivo e migliorare la salute del cervello.

Per questa ragione nel corso dell’articolo evidenzieremo alcuni alimenti che potrebbero aiutarci in entrambi i casi. Ma, prima di cominciare è importante una premessa. Per raggiungere determinati obiettivi è indispensabile seguire in generale un’alimentazione sana e variegata che comprenda anche attività fisica e tenere impegnata la mente con attività come la lettura. Non esistono, infatti alimenti magici, piuttosto validi alleati.

Potremmo abbassare il colesterolo cattivo migliorando la salute di cervello e memoria con questi comuni alimenti ricchi di antiossidanti

Il primo alimento che vogliamo consigliare è noto per le sue proprietà benefiche sull’organismo. Stiamo parlando dei mirtilli che vanterebbero caratteristiche uniche sia per la salute di cervello e memoria che nella prevenzione cardiovascolare. Uno studio promosso dalla Oklahoma State University, ad esempio, ha tentato di dimostrare il potenziale abbassamento di colesterolo a seguito della somministrazione di bevande al mirtillo. È stato preso un gruppo di persone affette da ipertensione, diabete e colesterolo alto e diviso in 2. Solo ad una porzione di soggetti si è somministrato il succo di mirtillo per 8 settimane. Al termine dell’esperimento, in questi soggetti sarebbe stato registrato un abbassamento dei livelli di colesterolo cattivo e pressione. Inoltre i mirtilli sarebbero associati anche al rallentamento del declino cognitivo. Questo grazie alle antocianine, particolarmente concentrate in questo frutto.

Polvere d’oro

Ricca di antinfiammatori e antiossidanti, poi, è la curcuma. Questa spezia sembra essere un rimedio naturale per molti problemi comuni. Infatti, oltre ad essere potenzialmente utile contro gas e gonfiore intestinale, aiuterebbe anche nell’abbassamento del colesterolo. Questo grazie non solo alle fibre presenti in essa ma anche alle sostanze antiossidanti di cui è ricca.

Inoltre sembra che le proprietà della curcuma, derivanti dalla curcumina, siano di supporto anche nel miglioramento della memoria. Questo anche in ragione della presenza di preziosi minerali come potassio e magnesio, utili ad un corretto funzionamento delle funzioni cerebrali.

Infine, anche le bevande possono essere di supporto alla memoria riducendo i livelli di colesterolo. Oltre a tè verde e tè Matcha, esistono infatti anche bevande naturali meno conosciute utili a questo scopo.

