Tra le macchie peggiori che possiamo ritrovare sul nostro abitino estivo appena uscito dall’armadio ci sono certamente quelle di crema solare. Come ben sappiamo, la crema solare è imprescindibile per proteggere la nostra pelle durante tutto l’anno, e in particolare d’estate. Oltre al viso, è molto importante applicarla a collo, petto e braccia. Ed è proprio applicandola qui che può succede di macchiare i vestiti. Ma come fare per eliminarla subito e salvare il capo? Purtroppo sfregarla con un panno umido spesso non è abbastanza efficace. Bisogna usare una tecnica ben precisa, vediamo quale.

Subito sotto l’acqua ghiacciata

Per prima cosa, appena notiamo le macchie di crema solare, dobbiamo intervenire subito. Se tralasciamo l’intervento le macchie potrebbero fissarsi, come ben sa chi si è ritrovato tra le mani un costume da bagno irrimediabilmente macchiato. Ma come intervenire prontamente? Per prima cosa, togliamoci il capo e mettiamo subito la parte macchiata sotto l’acqua corrente fredda. Questo impedirà alle macchie di fissarsi. Una volta compiuta questa operazione, possiamo procedere alla smacchiatura.

Le macchie di crema solare sono tra le più terribili ma ecco come rimuoverle subito prima di gettare il capo in lavatrice

Dopo aver bagnato il tessuto interessato con l’acqua fredda, dobbiamo procurarci del semplice sapone per i piatti. Il sapone per i piatti, infatti, è molto efficace per sciogliere la componente grassa della crema solare, e quindi aiuta a rimuoverla dalle fibre. Mettiamo una goccia di sapone per i piatti sulla macchia e strofiniamola delicatamente. Lasciamo in posa per un po’, meglio un’oretta, ma se abbiamo fretta bastano pochi minuti. Poi risciacquiamo di nuovo rigorosamente con acqua fredda. La macchia di crema solare dovrebbe essere sparita.

Un consiglio per non macchiare i capi

È buona abitudine indossare la crema solare tutti i giorni, senza dimenticare le parti del corpo che troppo spesso vengono tralasciate. Ma un consiglio per non sporcare i vestiti mentre applichiamo la crema solare prima di uscire è quello di indossare la crema prima di vestirci. Le macchie di crema solare sono le più terribili, ma possiamo facilmente evitarle. Dovrebbe essere buona abitudine applicare la crema solare subito dopo esserci tolti il pigiama e prima di vestirci per la giornata. Ricordiamo che la crema dovrebbe avere qualche minuto per assorbirsi prima di essere coperta dai capi. È anche importante riapplicarla frequentemente, specialmente nei punti più a contatto con i vestiti, come collo, petto e braccia. La nostra pelle ci ringrazierà.

