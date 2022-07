Non se ne può più di questa maledetta crisi che sta cambiando, in peggio, la vita di tante famiglie. A volte, costrette a rosicchiare dai propri risparmi per riuscire a far fronte a tutte le necessità della vita. Con prospettive che sono sempre peggiori. Le bollette, dopo un momento di freno, sembra abbiano ripreso a volare in alto. La benzina è schizzata sopra i 2 euro al litro e, per chi non può fare a meno della macchina, è un grosso problema. E la spesa è sempre più cara, anche se mettiamo meno cose nel carrello.

Addirittura mezzo milione di premi in euro che non si reclama

Insomma, per riuscire a far quadrare i conti ci vorrebbe un miracolo. Infatti, in tanti leggiamo anche l’oroscopo sperando in qualche buona notizia dagli astri in tema di denaro. E, in diversi, provano ad arrotondare le proprie entrate con il Gratta e Vinci. Magari, puntando su quelli appena usciti che hanno più premi in palio. Sempre facendo attenzione a non cadere nella ludopatia, che è malattia tremenda. Infatti, uno degli errori che facciamo è quello, in caso di piccola vincita, di ricomprare subito un nuovo tagliando, sperando nella fortuna. Di solito, però, è difficile trovarne due consecutivi vincenti. Finendo, così, per rimetterci.

Succede, però, anche una cosa strana. Tanti Gratta e Vinci non vengono riscossi perché la gente vince, ma senza saperlo. Per controllare se il nostro Gratta e Vinci è tra quelli vincenti non solo dobbiamo chiederlo al tabaccaio, ma possiamo farlo anche online. Addirittura, tra il 2017 e il 2021, si calcola che mezzo milione di euro di vincite non sia stato reclamato perché in tanti non se ne sono accorti. Un vero peccato, considerando che vincere non è facile.

Tanti Gratta e Vinci non vengono riscossi, ecco come fare la verifica online per controllare se il nostro è vincente

Solo che, a volte, in tanti vincono e non lo sanno. Qualcuno, nel dubbio, se gratta dal tabaccaio, lo chiede direttamente a lui. Quante volte, però, anche per un nostro particolare rituale, decidiamo di portarci il tagliando a casa per grattare senza essere visti da altri. E, in quel caso, non abbiamo il tabaccaio a portata di mano che possa dirci o meno se abbiamo vinto qualcosa. La cosa più semplice, in questo caso, è scaricare l’app ufficiale “My Lotteries” che è disponibile per iOS e Android.

Dovremo completare la registrazione. Una volta entrati nella schermata principale, in alto a sinistra c’è uno spazio che si chiama, semplicemente, “Verifica vincite”. Dovremo selezionarlo. Nel tagliando grattato c’è un codice a barre in corrispondenza della scritta “Premio Massimo”. Non dovremo fare altro che inquadrarlo e il sistema ci dirà se avremo vinto oppure no, togliendoci ogni possibile dubbio.

