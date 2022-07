Tutti conosciamo l’importanza fondamentale di proteggere la nostra pelle dai raggi UV. La protezione solare bisognerebbe indossarla tutto l’anno, ma è assolutamente imprescindibile durante la stagione estiva. Ma molti non pensano al fatto che non è soltanto la pelle a beneficiare della protezione solare, bensì anche i capelli. I capelli che sono esposti al sole eccessivamente, infatti, possono diventare secchi e fragili. Capita a molti di notare, ad esempio, che in estate i capelli più esposti al sole possono diventare più chiari, addirittura biondi. Questo li rende anche più fragili e secchi. Ma fortunatamente esiste un modo semplicissimo per difendere anche la nostra chioma dai raggi impietosi del sole.

L’olio di citronella ci può aiutare contro i raggi UV

Come possiamo indossare una “crema solare” per i capelli? Semplicissimo: utilizzando un prodotto al 100% naturale che ci aiuta a combattere i danni dei raggi UV. Per i capelli, il prodotto che sembra funzionare meglio è l’olio di citronella. Gli estratti di citronella sono ingredienti comuni nelle creme solari, e possiamo approfittarne anche per proteggere i capelli. Vediamo come.

Anche i capelli vanno protetti dal sole, potremmo provare questo prodotto naturale che funge da crema solare per la nostra chioma

Per creare una “crema solare” protettiva e nutriente per i nostri capelli dobbiamo procurarci soltanto due ingredienti: dell’olio essenziale di citronella e un olio vegetale con cui mischiarlo. Sono adatti ad esempio sia l’olio di oliva, sia il profumatissimo olio di cocco, che fa benissimo ai capelli perché li protegge e li nutre. Mischiamo dunque qualche goccia di olio essenziale di citronella con una base di olio di oliva, olio di cocco o altro olio vegetale a nostra scelta.

Stendiamo il composto sulle lunghezze dei capelli

Anche i capelli vanno protetti dal sole con degli ingredienti appositi. Una volta preparata la nostra “crema solare per capelli”, non ci resta altro che applicarla. Per evitare di avere lo scalpo troppo unto, applichiamo l’olio con la citronella soltanto sulle lunghezze dei capelli. Possiamo farlo sui capelli sia asciutti che umidi. Aiutiamoci con una spazzola o un pettine per distribuire bene il prodotto sulle lunghezze e soprattutto sulle punte. Le punte infatti sono la parte più fragile dei capelli e quella che subisce di più i raggi del sole. Per proteggere ancora meglio i nostri capelli, ricordiamo sempre di indossare un cappello se usciamo durante le ore maggiormente soleggiate. La nostra chioma e la nostra pelle ci ringrazieranno.

Approfondimento

Non solo orecchie e palpebre sarebbero questi i cinque posti in cui ci dimentichiamo sempre di mettere la crema solare