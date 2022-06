Sappiamo tutti che la crema solare è uno strumento indispensabile per salvaguardare la salute della nostra pelle durante tutto l’anno, e in particolare d’estate. Dobbiamo essere particolarmente attenti alla sua applicazione nella bella stagione, quando non solo il sole è più forte, ma indossiamo abiti molto meno coprenti, e quindi i raggi ultravioletti possono danneggiare le nostre cellule. Sappiamo bene che l’unico prodotto che funziona sul serio per prevenire l’invecchiamento della pelle e le rughe è proprio la crema solare, per non parlare dell’importanza della prevenzione contro il cancro alla pelle. Nonostante ciò, moltissimi di noi dimenticano alcuni punti del corpo molto delicati quando applicano la crema solare. Vediamone alcuni.

Anche le labbra hanno bisogno di protezione

Le zone che più frequentemente dimentichiamo quando indossiamo la crema solare sono le palpebre e le orecchie. Molti di noi non pensano che sia necessario applicare la crema anche in queste zone, ma in realtà è fondamentale, perché sono tra le più delicate del nostro corpo. Un’altra zona che dimentichiamo troppo spesso sono le labbra. Le labbra sono molto vulnerabili alle scottature, e dovremmo sempre indossare un burrocacao che protegge dai raggi UV. Riapplichiamolo frequentemente nel corso della giornata, specialmente se abbiamo mangiato o bevuto.

Non solo orecchie e palpebre sarebbero questi i cinque posti in cui ci dimentichiamo sempre di mettere la crema solare

Bisognerebbe sempre indossare un cappello o una bandana quando siamo esposti al sole. Ma se non vogliamo farlo, allora è fondamentale proteggerci applicando la crema solare anche sullo scalpo. Chi è calvo o ha pochi capelli dovrebbe applicarla su tutto lo scalpo, ma anche chi ha una chioma folta dovrebbe applicare la crema (per comodità quella in spray) sulla riga di partizione dei capelli, sulle tempie e nella zona intorno alle orecchie, dove i capelli tendono ad essere più radi.

I dorsi delle mani sono tra le zone più danneggiate dai raggi UV

La terza zona dove dovremmo sempre applicare la crema sono i dorsi delle mani. In particolare quando guidiamo, dovremmo indossare la crema e riapplicarla ogni volta che ci laviamo le mani.

Zona tra naso e bocca

Non solo orecchie e palpebre, ma una delle zone più colpite dalle antiestetiche macchie solari è il labbro superiore. Applichiamo sempre la crema in abbondanza.

Dita dei piedi

Se portiamo scarpe aperte, non dimentichiamo mai la crema sui piedi e in particolare sulle dita. Le scottature sui piedi sono particolarmente dolorose.

