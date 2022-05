Ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche. È davvero difficile infatti che i nati sotto alcune stelle riescano a tradire gli amici o il partner senza confessare immediatamente il malfatto. Altri invece negano anche davanti all’evidenza dei fatti senza far trasparire alcuna emozione e provare nessun senso di colpa.

Alla propensione personale si aggiungono poi le influenze dovute alla posizione dei pianeti.

Ebbene chi è in coppia con alcuni segni zodiacali dovrà prestare attenzione a cosa sta succedendo e intervenire prontamente. In particolar modo sono le lei di questo segno che devono drizzare le antenne.

In questo periodo la posizione di Marte abbracciato alla Luna fa sentire i nati sotto il segno dell’Ariete frustrati e particolarmente stressati. Tutto questo si manifesta sotto forma di debolezza. Dunque attenzione a lasciarsi abbindolare dalla persona sbagliata in questo periodo di difficoltà. Meglio prendere esempio dai Sagittario che nonostante subiscano fortemente l’influsso di questo pianeta rimangono saldi nelle proprie posizioni e sicuri dell’amore che li circonda.

Mercurio nel segno del Toro invece è la miccia che accende le scaramucce fra le donne del Toro. Dunque infuocate discussioni saranno seguite da lacrime di pentimento e abbracci affettuosi. Sarebbe meglio cercare di controllarsi perché questo atteggiamento potrebbe portare i propri compagni all’esasperazione.

Le lei di questo segno devono tenere gli occhi aperti perché la possibilità di un tradimento è dietro l’angolo.

La congiuntura astrale porta, tuttavia, le donne nate a cavallo fra giugno e luglio a correre i pericoli maggiori.

Infatti la mancanza di sicurezza personale e la bassa autostima che ha caratterizzato questo ultimo periodo rende le Cancro particolarmente lamentose e prive di vitalità. I loro partner, che in un primo momento hanno fatto tutti gli sforzi per sostenerle, ora sono stanchi della situazione. La mancanza di vitalità e di interesse ha portato il rapporto ad un bivio. Se dunque le lei del Cancro non decidono di darsi una sferzata di energia e di cambiare rotta immediatamente il rischio che i loro compagni si invaghiscano di altre diventa veramente alto. Non servirà a nulla tentare di controllarli. Come ben si sa le occasioni di incontro sono molteplici e disparate. L’unico modo per evitare di essere tradite sarò quello di scrollarsi di dosso la negatività riprendere in mano la propria vita. Solo così il partner risveglierà il proprio interesse nei loro confronti e non cadrà in tentazione.

Dunque è il momento di rimboccarsi le maniche e dimostrare di che pasta sono capaci le lei del Cancro.

