La Luna nel Sagittario porta questo segno a vivere un momento magico e di grande successo tanto nella vita privata quanto in quella lavorativa. Infatti, dopo un momento tutto in salita, i nati a cavallo fra novembre e dicembre troveranno la soluzione a problemi che da tempo li preoccupavano. L’aiuto decisivo arriverà da una persona molto cara, un amico o un parente vicino. Attenzione alle nuove conoscenze. Queste infatti potrebbero portare ad un cambiamento molto positivo nel lavoro. Anche in amore una persona conosciuta di recente diventerà molto importante in brevissimo tempo.

Quindi il Sagittario è al top in questo inizio settimana, ma è seguito a ruota dallo Scorpione. Per i nati sotto questo segno le stelle spingono ad organizzare serate divertenti in compagnia di amici. I familiari ed i partner sono un po’ messi da parte in questo momento. È tempo di provare nuove avventure, nuovi sport e nuove compagnie. iI consiglio per i nati fra ottobre e novembre è quello di lasciarsi “trasportare dalla corrente”.

Il Sagittario è al top in questo inizio settimana e buone nuove e fortuna per altri due segni mentre per uno ci saranno brutte notizie

Un altro segno si giova dell’influsso della luna in Sagittario: la Bilancia. Le doti organizzative, che sono fra le caratteristiche più spiccate di questo segno, aiuteranno a sistemare questioni lavorative in breve tempo. Ne rimarrà quindi abbastanza per divertirsi ed intraprendere nuove avventure con gli amici. Per chi è in coppia invece dovrà utilizzare i momenti liberi per rompere una routine un po’ noiosa che si è instaurata nell’ultimo periodo.

Se per molti dunque la settimana inizia sotto una buona stella c’è un segno zodiacale che invece sarà messo a dura prova. Da lunedì infatti nervosismo, irritabilità e una punta di aggressività saranno le sensazioni che accompagneranno dal risveglio in poi i meno fortunati dello zodiaco. Ebbene i nati fra il 19 febbraio ed il 20 marzo non riusciranno a tenere la bocca chiusa né con i familiari né con gli amici e neanche con i superiori al lavoro. Le conseguenze purtroppo saranno molto pesanti. Prima di parlare bisognerebbe che i Pesci si fermassero a riflettere. Gridare a gran voce che un collega è poco capace non è la strada giusta. Così come riprendere continuamente il partner per ogni parola o gesto. Il consiglio è di investire le proprie energie nell’autocontrollo, per limitare i danni.

