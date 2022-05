Con l’arrivo della primavera e l’approssimarsi dell’estate, stiamo assistendo a un vero e proprio boom dei sandali. D’altronde, quando il caldo ci attanaglia, i piedi ne soffrono particolarmente e cercano refrigerio. Poi, considerando anche i tanti modelli di sandali che la moda ci propone, diventa difficile talvolta resistere.

In realtà, però, sono in molti che non amano mostrare completamente i propri piedi. Talvolta perché non si è avuto il tempo di una pedicure e di rendere lisci e morbidi i talloni. Tante altre volte perché è una parte del proprio corpo che proprio non piace. Fortunatamente non siamo costretti a scoprire i nostri piedi perché potremmo trovare calzature estive alternative.

Non solo sneakers e sabot

Le tendenze estive, seppure dominate dai sandali, forniscono anche altre proposte. Dunque, ecco le scarpe estive, chiuse ma fresche, ideali per coloro che non gradiscono girare coi piedi totalmente scoperti.

Sicuramente da menzionare sono le sneakers, che ancora una volta stanno vivendo una stagione davvero d’oro. In particolare, alcuni modelli che donano qualche centimetro in più di altezza. Quelle in stoffa sono perfette per l’estate perché molto fresche. Si può poi optare per sneakers in versione slip on, comodissime e prive di lacci.

Stiamo però assistendo anche al grande ritorno dei sabot, scarpe aperte solo sul tallone e adatte a coloro che non vogliono mostrare la punta dei piedi. Altre soluzioni sempre valide e classiche sono le ballerine o le Mary Jane. Entrambe molto signorili e che ben si prestano anche sotto look più sofisticati. Naturalmente bisognerà sceglierle però in un tessuto sottile.

Ecco le scarpe estive chiuse ma fresche da indossare al posto dei sandali oltre a sneakers e sabot

Da qualche tempo gli stivali non vanno in vacanza assieme al freddo, ma continuano ad accompagnarsi ai vari outfit anche nelle giornate estive. Anzi, a dirla tutta, sono una vera tendenza abbinati a shorts e miniabiti. Naturalmente, per indossarli dovremo scegliere quelli prodotti con pelle di camoscio leggera o altri materiali sottili.

Allo stesso tempo sarà bene evitare quelli troppo alti, meglio prediligere stivali che arrivino al di sotto del ginocchio. Si potrà poi optare per modelli particolari e d’impatto, nonché particolarmente traspiranti. Stiamo parlando delle versioni cut-out, una foggia che coinvolge sia stivali che tronchetti. Si tratta di calzature dotate di alcuni tagli disposti in vari modi.

Ad esempio, quelli in versione open toe, cioè che mostrano leggermente solo la punta dell’alluce e delle altre dita. O ancora dotati di una minima apertura laterale tra caviglia e scafoide. Molto carini e super freschi, gli stivali poi dotati di materiale traforato. Sembrano riprodurre una calza a rete dalle trame doppie e ciò li rende anche molto sexy.

Insomma, se non vogliamo girare mostrando i piedi, ma neanche rinunciare ad averli freschi, possiamo avere diverse alternative e tutte alla moda.

Approfondimento

Non solo zeppe e ballerine, tornano di moda queste scarpe versatili per look casual ed eleganti a 20 come a 60 anni