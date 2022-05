Con l’arrivo delle vacanze siamo alla ricerca di un buon libro da leggere sotto l’ombrellone. Possiamo scegliere un buon classico, oppure un libro romantico. Se invece siamo amanti di mondi lontani, di magia e di eventi soprannaturali, allora possiamo scegliere qualcosa di genere fantasy.

Spesso ambientato in universi immaginari, vede come elementi principali la magia e il soprannaturale. Alcuni esempi più famosi comprendono Harry Potter, Alice nel Paese delle Meraviglie e Il Signore degli Anelli. Se abbiamo già letto questi libri e cerchiamo qualcosa dello stesso tipo, ecco qualcosa che potrebbe fare al caso nostro.

3 libri di genere fantasy che ci faranno sognare durante un weekend di pioggia o una vacanza al mare

Prima di tutto dobbiamo tenere conto che molte di queste sono saghe e quindi includono diversi libri per l’intera storia. Tuttavia, i singoli libri prevedono archi narrativi indipendenti e quindi non ci lasceranno insoddisfatti.

La prima serie è The Witcher, con il primo libro intitolato Il guardiano degli innocenti, una serie di racconti. Scritto da Andrzej Sapkowski, uno scrittore polacco, la storia segue le avventure di Geralt. L’uomo è uno strigo, un individuo più forte di un normale essere umano che vive uccidendo creature malvage. Un mercenario che fin da bambino ha assunto pozioni e medicine, portandolo a cambiare profondamente. Gli uomini, però, potrebbero essere il suo peggior nemico, persone che hanno paura di lui e che vogliono eliminarlo. Dalla saga è stata anche tratta una serie televisiva disponibile su Netflix.

Le cronache di Narnia hanno avuto un grande successo anche grazie ai diversi film ispirati alla sua storia. Il primo volume intitolato Il leone, la strega e l’armadio segue le avventure di Lucy, una ragazzina che scopre un armadio in grado di portarla nel magico mondo di Narnia. Insieme ai due fratelli e la sorella maggiore, Lucy si troverà coinvolta nella guerra tra un magico leone di nome Aslan e una regina malvagia. Questa saga è adatta anche ai ragazzi.

Un titolo meno conosciuto

Infine un titolo meno conosciuto è La Tetralogia di Bartimeus, scritto da Jonathan Stroud, inizia con il libro L’Amuleto di Samarcanda. Ambientato in una Londra fantastica del Novecento, la storia segue le avventure del jinn millenario, Bartimeus. Questo genio ha l’importante missione di rubare l’Amuleto di Samarcanda dalle mani di un potente mago. Tuttavia, Nathaniel, che lo ha richiamato, non sembra essere troppo capace.

Ecco 3 libri di genere fantasy che possiamo portarci in vacanza, per iniziare un’avventura fra fantasia e realtà. Ottimi per passare una giornata di pioggia in casa oppure per far appassionare alla lettura anche i più giovani.

