Le inimmaginabili razze di cane più strane al Mondo che faranno veramente restare a bocca aperta

Scegliere un cane da adottare come amico per la vita non è scelta facile. Si annoverano oltre 400 razze, alcune dall’aspetto molto particolare e incredibile. Le razze seguenti hanno tutte una particolarità che le rende uniche.

Un cane potrebbe essere un bel regalo di Natale. Fa felici i bambini e potrebbe essere un toccasana spirituale oltre che fisico anche per gli adulti. Ma quale razza scegliere? Secondo l’ENCI, l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana, nel Mondo si possono contare ben 400 razze di cane. Alcune conosciutissime, come il Pastore Tedesco o il Rough Collie, più conosciuto come Lassie. Certe razze sono veramente strane e a guardarle non è raro spalancare la bocca. Scopriamo quali sono i cani più particolari.

Come scegliere un cane

La scelta dell’amico più fedele dell’uomo non è una operazione semplice. Si può andare in un canile e lasciarsi guidare dall’istinto oppure si può acquistarlo presso un allevamento. Ma per non avere poi brutte sorprese e spiacevoli conseguenze meglio avere le idee chiare, partendo dalla taglia. Poiché è probabile che il cane passerà la maggior parte del tempo in casa, meglio stabilire a priori una dimensione. Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione riguarda ubbidienza e addestramento.

Le razze che meglio si adattano ad un appartamento sono di taglia piccola. Tuttavia, anche i cani di taglia media potrebbero adattarsi a una casa non enorme. Infatti, molti cani hanno una decisa propensione al movimento, tuttavia con i necessari spazi vitali possono adattarsi bene anche alle 4 mura. Inoltre, potrebbero essere un’ottima occasione per fare ogni giorno una lunga passeggiata per mantenersi in forma. Se poi alla camminata si aggiungono alcuni esercizi fatti in casa, ecco che buttare giù la pancia potrebbe essere un gioco da ragazzi.

Le inimmaginabili razze di cane poco diffuse e veramente rare da vedere

Non è facile imbattersi in un Cane nudo peruviano. Già dal nome si scoprono molte cose, ovvero che è di origine sudamericana e che è senza pelo. Questa razza è molto antica, secondo alcuni esisteva già ai tempi degli Inca. Da adulto raggiunge i 50 cm di altezza e circa 10 kg di peso, è intelligente e di carattere affettuoso. Il Cane nudo messicano, il Xoloitzcuintle, è simile per certi aspetti al Cane nudo peruviano. Questa razza è di origine centroamericana ed anch’essa è senza pelo. A seconda della taglia può raggiungere un’altezza tra 30 e 60 centimetri. Il peso varia tra i 4 chili della razza piccola e i 25 chili per la razza più grande. Ha un temperamento allegro, intelligente, socievole e tranquillo.

Il Komondor è esteticamente all’opposto delle due precedenti razze. Questo cane è ungherese, ma di origine asiatica, di taglia grande e dall’aspetto inconfondibile. Infatti è coperto da un lungo e folto pelo di colore avorio, che richiama alla mente il mocho. La sua altezza da adulto può superare i 70 centimetri e il peso toccare anche i 60 chili. Il carattere è tranquillo e affettuoso.

Tra le inimmaginabili razze di cane, possiamo annoverare il Basenji, che è di origine africana. Questo cane in età adulta supera anche i 10 kg, raggiunge un’altezza di 40 cm ed ha una particolarità. Il Basenji non abbaia, anche se emette guaiti e ululati. Ma attenzione, è un cane poco incline all’ubbidienza.