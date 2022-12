È arrivato il nuovo colore Pantone 2023: i migliori abbinamenti di vestiti e make up da provare ora

Il nuovo colore Pantone 2023 è arrivato, tutti ne parlano. C’è chi si chiede come usarlo nella comunicazione, chi per arredare casa e chi per abbinarlo ai vestiti e al trucco. Scopriamo ogni caratteristica di questa nuova tonalità del 2023.

Nella società attuale i linguaggi tendono a connettersi tra loro, da quello politico, religioso, pubblicitario e del design, all’industriale sino alla moda. La Pantone da tempo fornisce idee e spunti di colori annuali per il marketing e la comunicazione e soprattutto di tendenza per le persone. L’arredamento, l’abbigliamento e il make up vanno sempre di pari passo con i trend.

Anche per il nuovo anno 2023, Pantone ha rivelato il nuovo colore: Viva Magenta, dal codice 18-1750. La nuova tonalità svelata si ispira alla natura, ed è una gradazione di rosso audace, intensa, potente e d’impatto. Dunque, è arrivato il nuovo colore Pantone 2023, ma che cosa ci rivela?

Come abbinare il Viva Magenta 2023 con abbigliamento e trucco di tendenza

Questa linea di colore dall’atmosfera moderna si abbina con tonalità rosacee, blu, giallo, bianco e viola. Lo abbiamo già notato nelle sfilate di alta moda, da Gucci a Chanel, fino ad arrivare a Luisa Spagnoli. Il colore Pantone 2023 fornisce combinazioni di toni freddi e caldi.

Dal look contemporaneo, Viva Magenta 2023 si sposa bene con il nero: un classico. Ma lo si può accostare con vestiti anche di colori diversi, dalla scala di grigi, marrone e ocra.

Per quanto riguarda il trucco, si prediligono colori monocromatici insieme a Viva Magenta, il colore Pantone 2023. Si possono realizzare delle sfumature su guance, occhi e labbra, con l’aggiunta di una linea di eyeliner e un tocco di ombretto verso la parte superiore dell’occhio.

È arrivato il nuovo colore Pantone 2023: le caratteristiche

Viva Magenta 18-1750, il colore dell’anno 2023, ha un tono che discende dal rosso ed è molto espressivo.

Si tratta di un colore potente e pieno di forza e coraggio. Senza paura, il colore promuove esuberanza, ottimismo e gioia per il nuovo anno che sta arrivando. Un rosso animato, dinamico, stimolante, elettrizzante e senza confini che spicca in ogni abbinamento per i vestiti e il make up. E poi, questa tonalità è inclusiva.

Da un po’ di anni a questa parte, l’inclusività è un concetto che si sta evolvendo ed è sempre più centrale nella società. Non dobbiamo mai dimenticare che il primo discorso sociale più impattante è quello della moda, per cui ogni maglione, cappotto, pantalone o via dicendo, può essere del nuovo colore Pantone 2023, cioè il Viva Magenta, ma dovrà abbinarsi bene e adesso sappiamo come fare.