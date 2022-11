5 esercizi da fare in casa per stare in forma e avere un altro grande vantaggio

Allenarsi, mantenersi in forma e tonificare i muscoli senza spendere un euro è possibile, basta avere la volontà e organizzarsi. Per tonificare la massa muscolare non è necessario andare in palestra. Stando a casa si possono ottenere dei buoni risultati seguendo 5 semplici esercizi.

Molte persone vogliono apparire belle e in forma, sfoggiare un corpo tonico e una pancia piatta e magari dei bei muscoli. Un’attività fisica regolare e un allenamento specifico possono portare a questi risultati anche senza andare in palestra. Nelle righe seguenti scopriremo 5 esercizi da fare a casa adatti a tutti e che non richiedono l’ausilio di alcun attrezzo. Grazie a questi esercizi possiamo mantenere un corpo tonico e aumentare la massa muscolare, risparmiando sulla palestra.

L’attività fisica non basta per avere un corpo tonico e un fisico invidiabile, occorre anche abbinare una dieta sana, che eviti l’accumulo di grasso. Occorre fare molta attenzione a ciò che si mangia, in particolare ad alcuni cibi che si pensa facciano dimagrire e invece fanno ingrassare.

Vantaggi, ma anche svantaggi, di fare un buon allenamento a casa

Allenarsi a casa senza andare in palestra per dimagrire e mantenere un corpo tonico, ha molti vantaggi ma anche qualche svantaggio. I vantaggi sono in termine di tempo ed economici. Chi si allena in casa può risparmiare i minuti preziosi per andare e tornare dalla palestra, oltre che per cambiarsi. Inoltre non è da trascurare l’aspetto economico, infatti si risparmia l’abbonamento alla palestra che può costare anche diverse centinaia di euro. In tempi di rincaro dei prezzi e bollette alle stelle, tagliare le spese non necessarie diventa quasi un obbligo.

Lo svantaggio è non avere un personal trainer a disposizione che possa aiutarci negli esercizi e possa correggere eventuali errori nella loro esecuzione. Molti trascurano le corrette modalità di svolgimento di un esercizio, commettendo un grave errore. Infatti un esercizio fatto bene, non solo è più efficace ma allontana anche eventuali rischi di lesioni ai muscoli e alle articolazioni.

Si può ovviare all’assenza di un personal trainer con Internet. Possiamo guardare su YouTube dei video che mostrano i vari esercizi da fare. In questo modo capiremo anche come fare correttamente l’allenamento, ottenendo il massimo risultato ed evitando di farsi male.

5 esercizi da fare in casa per stare in forma anche senza andare in palestra

Per allenare le braccia e sviluppare i muscoli bicipiti e tricipiti ecco 2 esercizi efficacissimi. Per i bicipiti si può fare uno standing curl. Si prendono due bottiglie di acqua da mezzo litro, una per mano. Stando in piedi, si distendono le braccia lungo il corpo. Poi alternativamente si alzano e si abbassano gli avambracci, stando attenti a mantenere il braccio aderente al busto. Si può partire con 3 serie da 10 ripetizioni.

Per allenare i tricipiti mettiamoci con le spalle verso il divano e poniamo le mani sul bordo della seduta. Allineiamo tutto il corpo e poi pieghiamo le braccia facendo scendere il corpo verso il pavimento e facendo perno sui talloni. Teniamo i gomiti stretti e il busto sempre allineato. Si può partire con 3 serie da 10 ripetizioni. Questo esercizio si chiama bench dip.

Lo squat aiuta a rinforzare i muscoli delle gambe, in particolare i quadricipiti. Per fare questo esercizio si parte da una posizione eretta con le gambe divaricate all’altezza del bacino. Si allungano le braccia sopra la testa e poi si piegano lentamente le gambe finché la coscia non è parallela al terreno. A questo punto si mantiene la posizione per un secondo e si risale. Per rendere più impegnativo il movimento si può tenere sopra la testa un peso. Un trucco per fare bene questo esercizio, è tenere le punte dei piedi leggermente divaricate e non alzare i talloni da terra. Si può partire con 3 serie da 10 ripetizioni.

Come sviluppare pettorali e addominali

Per tonificare il petto e avere pettorali da ammirare, i piegamenti sulle braccia sono l’esercizio più efficace. Attenzione, però, a farlo bene, altrimenti si potrebbero rischiare problemi alle spalle. Per eseguirlo correttamente sdraiamoci a terra, mettiamo le mani all’altezza delle spalle e poi solleviamo il corpo che deve essere perfettamente in linea, facendo perno sulla punta dei piedi. A questo punto si piegano le braccia e si scende fino a sfiorare il pavimento per poi distendere nuovamente le braccia. Si può partire con 3 serie da 5 ripetizioni.

Per gli addominali un esercizio più di altri può favorire lo sviluppo di questi muscoli. Mettiamoci a sedere sul bordo del divano e appoggiamo i palmi delle mani sulla seduta. Distendiamo le gambe e alziamole finche non sono quasi parallele al terreno. A questo punto avviciniamo le ginocchia al busto e poi allunghiamo nuovamente le gambe e ripetiamo l’esercizio 5 volte. Per iniziare possiamo fare 3 serie da 5 ripetizioni.

Con questi 5 esercizi da fare in casa per stare in forma fatti almeno 3 volte la settimana, il corpo diventerà più tonico. Una corretta alimentazione potrebbe aiutare a mettere ancora più in evidenza i muscoli. Puntiamo su cibi sani, poco calorici e ricchi di proteine, 7 alimenti in particolare farebbero dimagrire e aumentare i muscoli. Grazie a una dieta equilibrata e a una costanza negli esercizi, in poco tempo si potrebbero vedere i primi risultati.