Per ringiovanire non serve la magia! Ecco 5 favolosi tagli di capelli che ci faranno saltare di gioia

Per ringiovanire non serve la magia

Ringiovanire con un semplice taglio di capelli si può! Ecco quali sono i più in voga della stagione e che valorizzano il viso di tutte le donne, soprattutto quelle che hanno superato la soglia dei 50 e 60 anni.

Basta con i soliti cliché! Oggi, le donne over 50 e 60 sono più belle e raggianti che mai. Con una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e delle piccole imperfezioni, le donne moderne sanno come valorizzarsi. Anche le tendenze degli ultimi anni cercano di restare al passo con i tempi e per questo propongono sempre più spesso capigliature fresche e contemporanee, pur basandosi sui tagli più classici e sulle acconciature iconiche del passato. Anche il mondo della moda e del beauty sono incentrati su una donna moderna e poliedrica.

Le donne che hanno già spento le 50 candeline vogliono mantenere la pelle liscia e curata. Oltre alle creme e ai trattamenti più idonei, anche il make up dev’essere all’altezza. Dunque, cresce il numero delle over 50 e 60 intente a conoscere tutti i segreti del make up per pelli mature.

Ecco 5 favolosi tagli che valorizzano pelle e viso delle over 50

Vediamo, ora, i tagli perfetti per ogni forma del viso. Partiamo dall’intramontabile caschetto. Per l’autunno e l’inverno 2022 e 2023, quest’iconico taglio si trasforma in una creazione midi con la riga al centro. Una lunghezza leggermente più distesa rispetto al caschetto classico che si presta a uno stile elegante, chic e pratico allo stesso tempo. Ideale per le donne con un viso spigoloso e magro.

Per un effetto più vaporoso che ridisegna l’armonia del viso tondo, invece, è consigliato un lob mosso. La lunghezza arriva alle spalle, il taglio è pari dietro e scalato nella zona frontale. La messa in piega migliore è naturale e voluminosa.

Di gran moda anche quest’anno, il pixie cut. Il taglio corto che, però, viene personalizzato con una frangia sfilata e delle basette piuttosto visibili. Un taglio molto femminile, pur ricordando le capigliature maschili.

Per ringiovanire non serve la magia! Ecco altre 2 acconciature strepitose

Per le donne over 50 che vogliono osare, il buzzcut è l’ideale. Attenzione, però, perché questo taglio è cortissimo (quasi rasato). Molto bello, decisamente pratico e femminile. Tuttavia, questo taglio radicale è indicato soprattutto per chi possiede una pelle ben curata e lineamenti piuttosto delicati.

È un gioco di forme geometriche, invece, lo short bob. Il taglio è netto sotto le orecchie. Una frangetta ampia incornicia il volto con grande eleganza. Un taglio perfetto soprattutto per chi vuole donare forma ai capelli molto lisci.

Non mancano anche le capigliature per le donne che amano i capelli più lunghi. Per le over 50, la tendenza per l’inverno è quella di mantenere un’asciugatura piuttosto naturale, leggermente mossa. In alcuni casi, non c’è bisogno neanche del ferro o della piastra. Dunque, per ringiovanire non serve la magia ma provare i tagli di stagione più alla moda.