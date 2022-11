Per adulti e bambini ecco la razza di cane perfetta per un motivo a cui quasi nessuno pensa

I cani da sempre sono gli amici più fedeli degli uomini, ma sono anche uno spasso per i bambini. Un cane in famiglia può portare serenità e come non pensare alle terapie che prevedono il cane per la cura di specifiche malattie? Un cane, come tutti gli animali domestici, diventa membro della famiglia a tutti gli effetti. Perciò la scelta del compagno animale da mettere in casa non può essere fatta con leggerezza. C’è un aspetto che molti trascurano e che invece andrebbe valutato attentamente quando si prende un cane.

Molti scelgono un cane in base all’emotività, perché sono colpiti dalla bellezza, dalla dolcezza, ecc. Ogni razza ha le sue caratteristiche, che sarebbe utile conoscere prima di decidere di prendersi cura di un animale per il resto della sua vita. Per esempio il Pastore Tedesco è tra le razze più amate e più desiderate, specialmente dai bambini. Probabilmente non solo per il suo carattere docile, ma anche perché questo è stato spesso protagonista in TV e film. Anche il Setter è tra i più amati, per il suo carattere socievole. Pure i Rottweiler sono nelle prime posizioni tra i cani più amati, ma non sono certo socievoli e amichevoli.

Per adulti e bambini ecco le razze di cane tra i più addomesticabili

Un cane in una famiglia deve abituarsi al nuovo ambiente e alle abitudini del padrone. Ecco perché quando si sceglie un cane si dovrebbe anche valutare quale impegno occorre per addestrarlo. Vi sono razze di cani più facili da addestrare e altre meno. In una famiglia, per adulti e bambini ecco che l’ideale sarebbe avere una razza di cane facile da abituare ai comandi dei componenti della famiglia. Esigenza che diventa spesso fondamentale in presenza di razze potenzialmente pericolose.

I Barboncini sono tra i cani più intelligenti, ecco perché sono tra i più amati. Facilità di addestramento ed un atteggiamento molto socievole contribuiscono a rendere questa razza perfetta per una casa. Anche i Dobermann sono tra le razze più inclini a seguire i comandi del padrone. Questa razza è considerata tra le più potenzialmente pericolose, quindi è fondamentale che sia un cane facile da addestrare.

Gli esperti considerano il Border Collie tra i cani più intelligenti al Mondo. Questa qualità lo rende una delle razze più inclini a seguire i comandi e quindi ideale per vivere in famiglia, come il Golden Retriever. Anche questo cane è molto intelligente e quindi facile da addestrare all’ubbidienza.

Le razze che abbaiano di meno

Anche l’inclinazione ad abbaiare è un aspetto che andrebbe considerato attentamente da un potenziale padrone. Un cane che vive in un appartamento in condominio e abbaia continuamente può creare grossi problemi al vicinato. Se il cane abbaia anche di notte, il padrone potrebbe rischiare perfino l’arresto. Ecco perché diventa importante che un cane obbedisca al suo padrone e perché deve essere facile addestrarlo a non abbaiare.

Per chi ogni notte subisce questo disagio la situazione può diventare presto insopportabile. Alcuni suggerimenti possono aiutare i vicini a porre rimedio a questo fastidio. Ma in casi estremi occorre rivolgersi alle autorità competenti. Tra i cani che abbaiano di meno ci sono proprio i Golden Retriever e Rottweiler.