Per diventare bravi cuochi è importante che sperimentiamo ogni stagione con gli ingredienti tipici del periodo. Siccome siamo in autunno, possiamo fare delle interessanti variazioni ai piatti che facciamo tutti i giorni, aggiungendo qualche alimento di stagione per impreziosire la ricetta.

Oggi lo facciamo in particolare utilizzando la deliziosa castagna, uno dei migliori cibi dell’autunno che può essere usata per tantissime ricette, dolci e salate. In questo caso, ci concentreremo su una ricetta salata davvero squisita, ma comunque molto semplice. Andiamo, quindi, a scoprire le incredibili polpette con castagne che lasceranno tutti i commensali a bocca aperta.

Ingredienti

Oggi proviamo a cucinare delle polpette molto originali, che mettono assieme castagne e altri ingredienti deliziosi. Per questa preparazione avremo bisogno di:

450 grammi di carne di manzo macinata;

100 grammi di mirtilli rossi essiccati;

140 grammi di castagne cotte e sbucciate, tagliate a pezzetti;

2 fette di pancetta non affumicata;

1 cipolla tritata;

2 spicchi d’aglio tritati;

140 grammi di pangrattato;

2 cucchiai di prezzemolo tritato;

mezzo cucchiaino di foglie di timo tritate;

50ml di porto;

1 uovo sbattuto;

50 grammi di burro;

sale.

Le incredibili polpette con castagne che lasceranno tutti i commensali a bocca aperta

Ora possiamo iniziare. Immergiamo i mirtilli nel porto per un’ora circa. Poi soffriggiamo la cipolla e la pancetta nel burro, fino a quando la pancetta è cotta. Aggiungiamo l’aglio e soffriggiamo per un altro minuto, poi lasciamo raffreddare per qualche secondo.

Mescoliamo tutti i restanti ingredienti eccetto l’uovo in una ciotola, amalgamando bene. Poi aggiungiamo i mirtilli ed il porto e il soffritto con la pancetta. Mescoliamo e poi aggiungiamo l’uovo, che ci permette di legare bene gli ingredienti. Quando abbiamo amalgamato bene il preparato possiamo passare alla cottura.

Prendiamo, quindi, la nostra mistura e facciamone delle palline, che diventeranno le polpette.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 170 gradi e prepariamo una pirofila con un po’ d’olio sul fondo. Prepariamo tutte le palline e, quando avremo consumato tutta la mistura, mettiamole nella pirofila.

Facciamo cuocere tutto dai 30 ai 40 minuti. Togliamo dal forno quando le nostre polpette saranno ben dorate.

Un modo alternativo per cucinarle è quello di metterle in una padella con un bel po’ d’olio e lasciarle cuocere lì fino a doratura.

In entrambi i casi, quando sono pronte asciughiamo un po’ l’olio con carta assorbente e serviamo.

Chi vuole imparare altre ricette di stagione potrebbe essere interessato all’incredibile ricetta dell’autunno con cavolfiore e un sorprendente ingrediente segreto italiano.