Siamo già arrivati quasi alla metà di novembre e molti di noi iniziano a programmare le festività natalizie. E per capire come andranno, stanno provando a interpellare il responso delle stelle. Per alcuni la risposta e le previsioni dell’oroscopo sono davvero incoraggianti. Per altri decisamente meno e ci sono brutte notizie per questi 5 segni zodiacali perché dicembre potrebbe rivelarsi un mese davvero difficile. Ma se siamo tra questi non ci facciamo prendere dal panico. Proviamo a resistere perché la svolta tanto attesa potrebbe arrivare insieme al nuovo anno.

Partiamo col Sagittario, forse il segno più sfortunato del mese di dicembre. I nati Sagittario dovranno affrontare tensioni e incomprensioni sul posto di lavoro e dovranno affidarsi alla diplomazia anche in famiglia. Ma allo stesso tempo sono tra i segni più coraggiosi in assoluto e sanno bene che dopo un periodo di crisi c’è sempre una rinascita. Probabile che a un Natale in tono dimesso segua un Capodanno molto più stimolante.

L’ultimo mese dell’anno sarà difficile anche per i Toro. Giove e Saturno sono in opposizione e potrebbero portare notevoli problemi professionali. Sul fronte sentimentale le cose andranno leggermente meglio, con il periodo migliore previsto nella settimana delle festività.

Poche notizie positive anche per i Gemelli, che a dicembre potrebbero affrontare qualche crisi personale e un certo disagio a livello di umore. I rapporti interpersonali stenteranno a decollare e la continua indecisione, tipica del segno, potrebbe peggiorare le cose. Serviranno impegno e costanza per riportare amore, lavoro e salute in equilibrio.

Il mese di dicembre per Scorpione e Acquario

Gli Scorpione sono uno dei segni più particolari dello zodiaco. Sono portati alla vendetta e a dicembre tenderanno a sovrastimare anche le piccole grane quotidiane. I risultati sul lavoro saranno deludenti e molto probabilmente la promozione tanto attesa tarderà ad arrivare. Un malessere che si ripercuoterà anche nei rapporti interpersonali. Meglio iniziare a dedicarsi a un’attività davvero appagante, per riconciliarsi con sé stessi e con le persone che ci circondano.

Grandi difficoltà anche per i nati sotto il segno dell’Acquario. Sensibili per natura, gli Acquario saranno alle prese con liti continue sul posto di lavoro e in famiglia. Una situazione che influirà moltissimo sul loro umore. Questi continui sbalzi potrebbero mettere a dura prova le coppie meno consolidate. Il consiglio per gli Acquario è quello di armarsi di pazienza e di sperare che la tempesta passi in fretta. Il 2022 dovrebbe iniziare decisamente meglio.

