L’arrivo dell’inverno rende inevitabile un maggiore dispendio principalmente legato alla gestione della casa. Le utenze infatti generalmente aumentano perché è necessario tenere le luci accese e alzare il riscaldamento. Lo stesso vale per il maggior uso degli elettrodomestici. Per questo oggi sveliamo un segreto che potrebbe aiutare a mantenere pieno il nostro portafoglio. Infatti molti lo ignorano, ma questo programma della lavastoviglie potrebbe farci risparmiare molti soldi tagliando le bollette. Vediamo insieme come questo semplice trucco può significativamente limare le nostre uscite di denaro.

Una piccola guida su come risparmiare in casa

Prima di tutto è necessario investire sui dispositivi che abbiano una buona classe energetica. Però per non rendere vana questa spesa iniziale è anche necessario utilizzarli a pieno carico in modo da ottimizzare le loro performance. Poi è anche necessario tenere conto delle tariffe della luce che possono essere biorarie o multiorarie. Conoscendo a fondo le proprie offerte e agendo di conseguenza è fondamentale. Solo così si possono abbattere efficacemente i salati costi delle bollette con questo segreto che pochi conoscono.

Inoltre spesso non è necessario munirsi di flaconi di detersivo o ammorbidente, riempiendo i nostri scaffali di plastica monouso. Ci sono molti metodi molto semplici per poterli realizzare a casa. Nel caso dell’ammorbidente, per esempio, possono bastare addirittura degli ingredienti che tutti abbiamo in dispensa come il sale grosso o l’aceto di vino bianco. Questi, oltre a essere estremamente economici, sono anche naturali e sicuri e lasciano il nostro bucato morbido. Per avere anche un avvolgente profumo basta aggiungere a questi qualche goccia di un qualsiasi olio essenziale di nostro gradimento.

Ma qual è il programma che ci farà risparmiare? Stiamo parlando nello specifico del lavaggio in modalità “eco”. Molte persone pensano che questo possa essere una vera e propria fregatura perché ci mette molto più tempo degli altri. In questo modo il pensiero automatico è quello di consumare più energia. Invece è proprio il contrario: infatti spreca molta meno energia, meno elettricità e non asciuga piatti. Oltre ad essere una mossa benefica per il pianeta ci permette sul lungo periodo di tagliare sostanzialmente costi delle bollette. Se non si avesse voglia di asciugare le stoviglie non ci sono problemi. Infatti è facile togliere la condensa e l’umidità dei piatti appena tolti dalla lavastoviglie in un batter d’occhio con questa semplice mossa.

