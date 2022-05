Oggi ci troviamo nell’epoca d’oro dei trattamenti estetici. Sembra che ogni pochi mesi le estetiste di tutta Italia propongano nuovi trattamenti ed è difficile informarsi a dovere su ogni nuova tecnica che promette di mantenerci giovani e belle per sempre. Dai trattamenti più tradizionali come massaggi, lampade e cerette, fino agli interventi più sperimentali dal punto di vista dell’estetica e del benessere. Ma in realtà, spesso è inutile sottoporsi a interventi sperimentali e anche un po’ invasivi, se mancano le basi per mantenere la pelle sempre giovane e pulita. È per questo che la maggior parte delle estetiste raccomanda prima di tutto e soprattutto un trattamento estremamente semplice che ci aiuta davvero a migliorare l’aspetto della nostra pelle.

Se vogliamo davvero mantenere una pelle giovane e liscia facciamo la pulizia viso

Di che trattamento si tratta? Semplicissimo: della banale pulizia del viso, ovviamente realizzata in centro estetico da una professionista e non con intrugli casalinghi. La pulizia del viso è il primo e più basilare strumento nel nostro arsenale di trattamenti contro l’inesorabile avanzare di rughe e imperfezioni, ed è anche il più utile. Vediamo perché.

Le estetiste sono d’accordo, non peeling, microblading, o massaggi, è questo il trattamento consigliato per apparire più giovani e belle

Dimentichiamoci i trattamenti altamente tecnici e sperimentali: una buona spremitura dei pori farà miracoli per farci apparire più belle, giovani e luminose. La pulizia del viso ci permette di uscire dal beauty salon con una pelle completamente libera da sporcizia, sebo, punti neri e altre schifezze. Avremo subito un aspetto più giovane, pulito e curato.

Ogni quanto tempo bisognerebbe farla

La pulizia del viso è strumento indispensabile che ci aiuta a prevenire rughe e invecchiamento cutaneo. Ma solo se viene praticata correttamente e regolarmente. Le estetiste sono d’accordo, la pulizia del viso andrebbe fatta come minimo ogni 3 o 4 mesi, per eliminare i punti neri più ostinati e permettere alla nostra pelle di respirare libera da sebo, sporcizia e inquinamento.

È proprio chi vive in zone inquinate, come le città, che potrebbe trarre maggior giovamento dalla pulizia del viso. Il massaggio, il trattamento con vapore, la “spremitura” e l’idratazione con prodotti specifici per il nostro tipo di pelle daranno al nostro viso tutto un altro aspetto. È soprattutto l’esfoliazione delle cellule morte che si accumulano sulla superficie della pelle che darà al nostro viso un aspetto molto più giovanile e luminoso. Noteremo la differenza appena uscite dallo studio dell’estetista.

