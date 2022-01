A tutti capita di dover fare i conti con le rughe, prima o poi. E tra le più temute, ci sono certamente quelle intorno alla bocca. Non sono semplici da nascondere con il trucco e persino con dei piccoli interventi estetici. Per questo, la prima regola per una pelle liscia intorno alle labbra è quella di prevenire la comparsa delle rughe. Molti non sanno che c’è un comportamento a cui dovremmo fare attenzione. Vediamo di che cosa si tratta.

Attenzione perché una delle prime cause di rughe intorno alla bocca sarebbe questo comportamento scorretto che per molti è quotidiano

Ma di quale comportamento stiamo parlando? Si tratta dell’abitudine di fumare sigarette. Sappiamo tutti che fumare fa male ai nostri polmoni, ma molti non sanno che causerebbe moltissimi danni anche alla pelle, tra cui un invecchiamento precoce. Ma non sarebbero soltanto le sostanze nocive contenute nelle sigarette a farci male: è il gesto stesso di fumare che potrebbe provocare le rughe. Quindi, attenzione, perché una delle prime cause di rughe intorno alla bocca sarebbe questo comportamento scorretto che per molti è quotidiano.

Quando fumiamo compaiono rughe di espressione intorno alla bocca

Pensiamo all’espressione del nostro viso quando fumiamo una sigaretta: la bocca è socchiusa e stretta. Questa espressione causa la comparsa di rughe intorno alla bocca. Esistono infatti quelle che vengono chiamate rughe di espressione, che si formano se il nostro viso assume continuamente una certa espressione, come aggrottare la fronte, stringere gli occhi, o appunto fumare.

La pelle del viso sarebbe particolarmente danneggiata dal fumo

Alcuni studi scientifici hanno constatato che la pelle del viso, soprattutto quella intorno alle palpebre, alla bocca e sulle guance sarebbe particolarmente soggetta all’invecchiamento precoce causato dal fumo. I radicali liberi causati dal fumo di sigaretta, infatti, danneggerebbero il collagene, che è la proteina che mantiene soda la nostra pelle.

I danni alla bocca e ai denti imbruttiscono il nostro sorriso

Ma il fumo non causerebbe solo problemi intorno alla bocca, bensì anche all’interno della bocca stessa. Il fumo potrebbe infatti causare problemi alle gengive, macchie sui denti, e formazione di placca. Inoltre, renderebbe più probabili i danni delle carie, perché seccherebbe la bocca. Per tutti questi motivi, oltre agli altri danni del fumo che conosciamo, sarebbe opportuno smettere di fumare al più presto. Tutto il nostro corpo, compreso il nostro sorriso, ci ringrazierà.

Se vogliamo labbra più rosse e più carnose, proviamo questo scrub fai da te, senza peperoncino, per aumentare il volume delle labbra.