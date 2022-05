Quante volte mettiamo in borsa un pacchetto di cracker pensando ad uno spuntino veloce per un break a metà mattina o pomeriggio. Peccato trovarli la maggior parte delle volte frantumati e ridotti ormai in briciole. Sarebbe però un indicibile errore buttarli nell’immondizia perché potrebbero costituire un ingrediente perfetto per le seguenti ricette.

Basta con i pacchetti di cracker rotti negli zaini o nella borsa perché possiamo riutilizzarli per queste gustose ricette

La prima ricetta che proponiamo è il crumble. Questa è una preparazione svuota frigo. Noi proporremo una versione con la melanzana ma si può realizzare con qualsiasi verdura e formaggio.

Ci serviranno:

5 pacchetti di cracker;

1 melanzana;

mozzarella a dadini;

75 grammi di burro;

due cucchiai di salsa di pomodoro;

sale.

Tagliamo la melanzana a cubetti e mettiamola in una ciotola spargendo una mangiata di sale. Lasciamola riposare, questo procedimento serve per togliere il retrogusto amaro. Scoliamo l’acqua che avrà lasciato e mettiamola in padella con un filo di olio e la salsa. Una volta cotta, mettiamo la melanzana in una pirofila e uniamo la mozzarella a dadini. Nel frattempo terminiamo di frammentare i cracker, mettendoli in un sacchetto e rompendoli con un batticarne. Ora impastiamo i cracker con il burro e versiamo il composto su tutta la superficie della pirofila con la melanzana. Mettiamo a gratinare in forno per cinque minuti con la funzione grill.

La torta salata senza cottura

Arrivano le giornate calde e nessuno ha voglia di accendere il forno. Questa ricetta è gustosa, ha un gusto croccante e non serve cottura.

Ingredienti:

5 pacchetti di cracker;

100 grammi di burro;

150 grammi di prosciutto cotto;

100 grammi di formaggio tipo caprino;

sale

Frantumiamo i cracker in un mixer e aggiungiamo il burro a cubetti. Azioniamo il mixer per 30 secondi e dividiamo il composto in tre parti. Con una parte faremo il fondo della torta salata. Spargiamo il composto in una tortiera con cerniera. Con la seconda parte dell’impasto di cracker e burro foderiamo i lati. Ora è il momento del ripieno. Tagliamo il prosciutto a dadini e uniamolo ai caprini. Versiamo il composto all’interno della tortiera sopra i cracker. Ora non ci resta che ricoprire il ripieno con la terza parte del composto croccante. Mettiamo in frigorifero per almeno un’ora. Ricordiamo che nel ripieno possiamo aggiungere del sale ma il caprino ha già un gusto deciso.

L’impanatura

Un’ultima applicazione per i cracker rotti può esser quella per impanare. Potremo infatti tritarli molto finemente fino a ridurli in briciole. I cracker così rotti potranno sostituire il pangrattato. Per impanare fettine di pollo o la mozzarella dopo la farina e l’uovo sbattuto.

Basta con i pacchetti di cracker rotti negli zaini o nella borsa, in queste ricette potrebbero esserci molto utili.

Lettura consigliata

