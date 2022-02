Marzo è ormai alle porte e tutte noi sentiamo ormai profumo di primavera. Con la bella stagione, arriva anche il desiderio di rivoluzionare il look. Ecco che molte di noi prenotano appuntamenti dal parrucchiere, vanno a fare shopping o decidono di farsi fare le unghie dall’estetista. E quando decidiamo di applicare uno smalto, che sia tradizionale, semi-permanente o gel, ci si pone sempre una domanda: quale colore scegliere? La risposta dipenderà, oltre che ovviamente dal nostro gusto personale, anche dalla stagione e soprattutto dal nostro tipo di pelle. Non tutti i colori vanno bene con tutte le carnagioni. Ma ecco qualche semplice trucco per capire quali sono i colori primaverili delle unghie che stanno meglio con il nostro tipo di pelle.

Sì ai colori pastello, ma dipende anche dalla nostra carnagione

A grandi linee, possiamo dividere i tipi di carnagione in calda, fredda e neutra. Questa classificazione si riferisce a quello che chiamiamo sottotono della pelle, non al colore. È il sottotono che influenza quali colori stanno veramente bene sulla nostra pelle e quali invece ci fanno sembrare più pallide e sciupate. Questa regola vale certamente per quanto riguarda i vestiti, ma non dobbiamo trascurarla neanche negli accessori e sì, negli smalti. Ecco quindi quali colori scegliere a seconda della carnagione.

Tutte stanno chiedendo all’estetista questi colori primaverili per le unghie ma attenzione a scegliere secondo la propria carnagione

A primavera abbiamo voglia di colori chiari. Sono quindi un grande must della stagione i colori pastello, cioè quelli molto luminosi e con bassa saturazione: colori leggeri, freschi e primaverili. Ma come scegliere quelli più adatti a noi?

Semplice: per le pelli con sottotono freddo, scegliamo un azzurro o un verde menta. Per pelli con sottotono caldo, sì al corallo o al malva. Per chi ha un sottotono neutro, c’è l’imbarazzo della scelta, tutti i colori sono papabili.

Se preferiamo i colori accesi è ancora più importante prestare attenzione al sottotono

Tutte stanno chiedendo all’estetista questi colori primaverili, ma dobbiamo fare attenzione perché se scegliamo il colore sbagliato le nostre mani potrebbero sembrare più piccole, tozze e pallide. Quindi se preferiamo i colori accesi cosa chiedere alla nostra estetista?

Se abbiamo la pelle più olivastra con sottotono chiaro, scegliamo senza dubbio arancione o giallo squillante. Non ce ne pentiremo. Chi invece ha la pelle più chiara o con sottotono chiaro, dovrebbe puntare su un bel blu mare, un azzurro petrolio o verde acceso. Ancora una volta, le fortunate che hanno un sottotono neutro possono sbizzarrirsi con qualsiasi colore. Ecco anche quali sfumature scegliere se abbiamo le dita corte e tozze per farle sembrare più lunghe.