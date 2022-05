La frutta di stagione è una soluzione fresca e invitante per una colazione sana o una merenda nutriente. I benefici che potrebbe apportare all’organismo sono innumerevoli. In più la si potrebbe mangiare al volo, senza bisogno di cucinarla.

In questo periodo ci sono dei frutti deliziosi e amatissimi sia dai bambini che da chi ha qualche anno in più: sono le ciliegie. Se vogliamo gustarle dovremo sbrigarci, visto che la loro stagione va normalmente da maggio a luglio.

Le ciliegie fresche o avanzate sono perfette per realizzare tanti piatti prelibati. In casa le possiamo sfruttare in un dessert favoloso e ideale da consumare nelle calde giornate estive. Per prepararlo non si avrà nemmeno bisogno del forno e in poco tempo ci si potrà leccare i baffi.

Una panna cotta semplice ma sublime

La panna cotta è uno dei piatti che molti divorerebbero senza pensarci troppo. Con la sua delicatezza conquista all’istante e conclude in bellezza ogni pasto. Per la variante di oggi impiegheremo qualche grappolo di buonissime ciliegie e pochi ingredienti in più. Vediamo, dunque, come cucinare questo godurioso dessert.

Le ciliegie fresche o avanzate sono perfette per questo dolce al cucchiaio veloce e aromatico che ameremo dal primo assaggio

Ecco gli ingredienti per 6 porzioni:

250 g di panna fresca;

300 g di ciliegie;

250 g di ricotta;

1 limone;

150 g di zucchero;

3 fogli di gelatina (6 g).

Per iniziare dovremo lasciare in ammollo i fogli di gelatina in una bacinella con acqua fredda. Aspettiamo circa 10 minuti, poi togliamoli e strizziamoli per bene.

Ora prepariamo un pentolino e scaldiamo la panna con 90 g di zucchero. Non appena bolle, versiamo la gelatina e mescoliamo per farla sciogliere completamente.

Dopodiché spegniamo il fuoco, aggiungiamo la scorza del limone grattugiata e lasciamo tutto da parte per 15 minuti. A questo punto disponiamo la ricotta in un contenitore e, dopo averla lavorata col cucchiaio, vi uniamo la panna.

Mescoliamo bene perché il composto risulti uniforme e senza grumi. Successivamente disponiamo il mix di panna e ricotta in 6 stampini. Quindi li mettiamo in frigo a compattare per un minimo di 3 ore.

Per finire leviamo alle ciliegie il nocciolo, che potremmo usare per preparare qualche specialità niente male, e cuociamo la polpa con lo zucchero per 10 minuti. Non ci resta che togliere la panna cotta dagli stampini e guarnirla con la salsa che abbiamo appena realizzato.

