Con l’arrivo dell’estate e delle temperature calde è normale consumare più pasta fredda, riso o semplici insalate a base di verdura. Il caldo è troppo per mettersi ai fornelli e la voglia di cucinare magari non è abbastanza per dilettarsi in lunghe ricette.

L’insalata è sempre fra i modi migliori per mantenersi leggeri e per molti rappresenta un vero cavallo di battaglia. Possiamo preparare l’insalata aggiungendo il polpo e altri ingredienti che la rendono gourmet. In alternativa, possiamo optare per insalate a base di legumi, come i ceci, ad esempio, e arricchite con alimenti come pomodori secchi e mozzarella.

In tutti i casi, la garanzia è quella di un prodotto fresco e piacevole da consumare sia a pranzo che a cena.

Quali ingredienti usare per dare più sapore

Se vogliamo insaporire l’insalata, esistono davvero tanti modi per farlo, a patto di rinunciare un po’ alla sua leggerezza. Si può pensare al dressing, ovvero a un condimento equilibrato per dare all’insalata un mix di agrodolce e sapore speziato. Una volta scelti gli ingredienti, basterà aggiungere yogurt o senape per rendere il condimento più cremoso. Sempre meglio, poi, emulsionare olio, aceto e sale in una ciotola e versarli, solo dopo averli accuratamente mescolati, direttamente sull’insalata.

Chi ha esigenze di tempo, poi, può sempre preferire l’acquisto di salse e condimenti per insalate già pronti e vendibili in supermercato. Ma come impreziosirne il gusto senza renderla troppo pesante?

Per insaporire l’insalata senza appesantirla con uova o maionese sta spopolando questo veloce trucchetto che la mantiene leggera

Quando si tratta d’insaporire l’insalata non mancano mai ingredienti come olio e aceto, anche balsamico. Ma per dare un tocco sprint si può pensare di usare una maionese o una salsa rosa oppure di aggiungere le uova sode. Certo, questo significa anche appesantirne leggermente il piatto, rendendo l’insalata più carica.

Per insaporire l’insalata senza appesantirla con uova e altri ingredienti come la maionese, però, basta questo semplice trucco. Bisogna infilare 2 spicchi d’aglio in un forchettone o nelle posate da cucina che usiamo per mescolarla. Questo consentirà d’insaporirla con l’aglio ma senza renderla pesante.

Si può anche scegliere di strofinare leggermente l’aglio nella ciotola o nell’insalatiera prima di mettere all’interno l’insalata. In entrambi i casi, otterremo foglie profumate senza correre il rischio di trovarsi l’aglio in bocca o di rendere l’insalata più difficilmente digeribile.

