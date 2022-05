Riciclare gli oggetti che crediamo non abbiano più valore non è solo divertente, ma può rappresentare un’occasione per dare vita a qualcosa di utile in casa. In questo modo butteremo via solo l’indispensabile e riusciremo a recuperare molte cose che teniamo conservate in un angolo di casa a prendere polvere.

Ad esempio, potremo tirare fuori le vecchie lenzuola della nonna per trasformarle in qualcos’altro o addirittura anche i merletti e centrini ereditati. Bisogna solo avere un po’ di fantasia e, con pochi accorgimenti, la nostra casa e il nostro giardino avranno un aspetto totalmente green e sostenibile.

Pensiamo a quante cassette di legno, tra verdura, frutta e fragole di stagione, accatastiamo ma che sarebbero perfette per realizzare diversi elementi decorativi e anche funzionali.

Le cassette di legno delle fragole valgono oro non come fioriere ma perché possiamo decorarle e riciclarle con queste idee originali

Ci sarebbero mille modi per dare un nuovo aspetto alle cassette anonime, bisognerà solo scegliere lo stile che più ci piace e che si abbina meglio alle pareti di casa.

Se abbiamo della stoffa avanzata, tende strappate o altri tessuti recuperati da capi vecchi e rovinati, allora usiamoli per rivestire il legno, anziché dipingerlo. Stendiamo della colla e applichiamo la stoffa, cercando di non creare pieghe. Tagliamo, poi, quella avanzata. Nel bordo, per coprire le imperfezioni, incolliamo del nastro e aggiungiamo altri dettagli per personalizzare, come conchiglie, perline, bottoni colorati. In questo modo diventerà un grazioso porta asciugamani e salviette per gli ospiti, da tenere in bagno.

Usiamo lo stesso stile decorativo per realizzare dei cofanetti per profumare l’ambiente, quindi riponiamo una candela profumata, delle scaglie di sapone e pot-pourri fatto con le nostre mani.

Straordinari utilizzi

Decoriamo le cassette con della carta da parati avanzata o con la tecnica del decoupage, per creare un porta collane strepitoso. Incolliamo all’interno un vecchio specchio, inseriamo dei piccoli tasselli nel bordo superiore, dove agganciare i gioielli, e appendiamo al muro.

Le cassette di legno delle fragole valgono oro non solo perché potremmo farle diventare allegre e colorate fioriere, inserendo all’interno le nostre piante, ma anche per trasformarle in comodi cestini da pic nic. Applichiamo una vernice di un colore vivace su tutta la superfice, interna ed esterna. Mettiamo, poi, un tappetino antiscivolo alla base e inseriamo i vari elementi utili per un pranzo all’aria aperta.

Infine, potremmo tappezzare l’esterno della cassetta di legno con della iuta, molto economica, aggiungendo con un pennello qualche scritta di benvenuto o una citazione famosa. Basteranno poi solo dei chiodini da inserire all’interno per dare vita ad un portachiavi da tenere all’ingresso di casa.

