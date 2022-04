Alcuni oggetti rappresentano un ricordo prezioso tramandato dalle nostre nonne e addirittura bisnonne e li teniamo custoditi gelosamente. Nella maggior parte si tratta di vecchi servizi di piatti, posate, bicchieri, tovaglioli, centrini, merletti e lenzuola ricamate a mano, realizzate proprio per noi.

Può capitare di utilizzarle tanto oppure di lasciarle conservate in qualche baule in cantina e prendere polvere. In entrambi i casi, però, è un vero peccato non vederle in casa, anche perché con qualche accorgimento potrebbero diventare qualcos’altro, senza dover andare in qualche sartoria.

Basterebbe davvero poco per dare una nuova immagine a questi elementi antichi, ma molto preziosi, anche dal punto di vista affettivo.

Bastano poche mosse per trasformare vecchie lenzuola ricamate della nonna in oggetti e accessori alla moda che tutti ci invidieranno

Prima di tutto, se le troviamo ingiallite e sporche, dovremo sbiancarle con cura, utilizzando gli ingredienti giusti per farle tornare bianche come la neve.

Se volessimo dare un’aria nuova, però, potremo colorarle con dei prodotti specifici, da inserire direttamente in lavatrice. In alternativa, potremo mettere in pratica la tecnica dell’ecoprint, ovvero fare delle stampe assolutamente naturali. Quindi, scegliamo fiori, foglie, bacche, rami, per imprimere la forma e il colore sul tessuto. Dovremo distendere le lenzuola, distribuire i vari elementi vegetali a piacere, poi arrotoliamolo in una bacinella con acqua bollente e aceto o cipolle. Non resterà che fare asciugare il tutto per scoprire la magnifica fantasia che avremo creato. In questo modo avremo un prodotto sicuramente alla moda e di tendenza e unico nel suo genere, da poter riutilizzare in vari modi.

Oltre a creare delle semplici tovaglie o runner, che siano bianche o colorate, potremo dare vita a decorazioni per i nostri jeans e giacche. Quindi, ritagliamo la parte ricamate, più pregiate, per cucirle sul tessuto jeans, l’effetto sarà sorprendente.

Gioielli e decorazioni

Questi elementi saranno perfetti anche per creare velocemente bracciali e collanine in stile romantico. Infatti, bastano poche mosse per trasformare vecchie lenzuola ricamate in gioielli alla moda, ricavando la parte in pizzo e incollandola su bracciali rigidi o intrecciando più strisce. Così non dovremo fare grandi lavori di sartoria o utilizzare la macchina da cucire.

Allo stesso modo, per rendere la nostra casa di tendenza, puntiamo sui dettagli, quindi decoriamo vecchie damigiane o bottiglie di vetro o i vasi in terracotta. Incolliamo le fettucce di tessuto recuperate dalle lenzuola a metà vaso, avendo cura di prendere quelle merlettate.

Per realizzare una testiera del letto fantasiosa e originale, invece, coloriamo un vecchio lenzuolo con l’ecoprint e disponiamolo, con dei semplici chiodini, sopra il letto. Se siamo più pratici, avvolgiamone una parte a una canna di bambù e fissiamola al muro con l’aiuto di 2 cordicelle.

