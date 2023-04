Le camicie donna più trendy, comode ed eleganti della primavera? Sono quelle che hanno conquistato anche Cate Blanchett ed Elodie

La camicia è il capo simbolo della primavera e dell’estate. L’unico problema è che l’offerta è talmente grande che è difficilissimo scegliere quelle giuste per essere al top. Ma niente paura. Stiamo per scoprire alcuni dei modelli più belli apparsi in passerella. Modelli che hanno già fatto innamorare moltissime stelle del cinema e dello spettacolo.

La primavera è arrivata e finalmente possiamo mettere nell’armadio cappotti, sciarpe e stivali. Adesso resta solo da decidere il look per la bella stagione. I consigli migliori per le sneakers ce li ha dati qualche giorno fa Belén Rodriguez. Quelli per il taglio di capelli top sono arrivati da Emily Ratajkowski. Mancano soltanto i pantaloni e la camicia, vero e proprio capo simbolo dei mesi caldi. Oggi parleremo proprio di questo e scopriremo le camicie donna più trendy, comode ed eleganti della primavera. Corriamo a cercarle perché hanno già conquistato icone di stile come Cate Blanchett ed Elodie.

La camicia abito ha fatto innamorare Cate Blanchett ed è perfetta a ogni età

Cerchiamo un look che sia al tempo stesso comodissimo ed elegante? Amiamo la camicia ma odiamo quelle strette che ci fanno sudare e che si attaccano da tutte le parti? Niente paura. Il segreto per non rinunciare alla camicia è quello di puntare sul famoso abito camicia e abbinarlo a un paio di jeans larghi.

È proprio questo l’outfit che ha sfoggiato poco tempo fa la divina Cate Blanchett. Replicarlo è semplicissimo. Basta scegliere una camicia larga e lunga, colorata e con taglio asimmetrico e il gioco è fatto. Potremo portarla comodamente fuori dai jeans e con gli accessori giusti faremo una figura incredibile.

La camicia bianca oversize di Elodie ci ruberà il cuore

La splendida Elodie non è solo una cantante di successo e un’attrice dal grande talento. È una vera e propria icona di stile. E la bella notizia è che è una grandissima appassionata della classica camicia bianca. Durante l’ultima Mostra del Cinema di Venezia ne ha mostrate ben due diverse.

La prima è un modello trasparente, largo e impreziosito da ricami floreali. Perfetta per una serata elegante. La seconda è un modello più classico, leggermente oversize e dal taglio maschile. Se amiamo la tradizione proviamo ad abbinarla a una giacca e faremo incetta di sguardi di ammirazione.

Le camicie donna più trendy, comode ed eleganti della primavera: il ritorno delle righe

Per chi ama le camicie arriva una splendida notizia dalle principali collezioni primavera estate 2023. Ovvero il ritorno in grande spolvero delle camicie a righe. Il capo perfetto per dare un tocco di colore e leggerezza all’outfit senza rinunciare alla classe.

Attenzione, però, non stiamo parlando delle tradizionali e noiose camicie a righe regolari stile ufficio anni ‘80. Le più glamour della stagione hanno forme asimmetriche, bottoni sulle maniche, silhouette arricciate e bordi sfilacciati. Se le acquistiamo probabilmente non riusciremo più a farne a meno.