Il taglio di capelli corti donna più trendy della primavera? È quello di Emily Ratajkowski ed è perfetto per tutti i tipi di viso

Inizia la primavera e molti di noi sono alla ricerca dei tagli più trendy da sfoggiare nei prossimi mesi. La risposta per chi ha i capelli corti è arrivata pochi giorni fa. Emily Ratajkowski ha mostrato un taglio irresistibile e che potrebbe star bene davvero a tutti. Scopriamo la nuova acconciatura, come portarla e come abbinarla all’outfit primaverile.

La primavera è iniziata da pochi giorni ed è il momento di dare una sterzata a look e acconciatura. Stiamo iniziando a tirare fuori le t-shirt più alla moda, i vestiti lunghi, le scarpe aperte e le gonne. Il passo successivo è quello di scegliere il taglio giusto che esalti il viso e ci permetta di affrontare i primi caldi senza problemi. E se ci stiamo chiedendo qual è il taglio di capelli corti donna più trendy della primavera la risposta è semplicissima. È quello recentemente sfoggiato dalla super modella Emily Ratajkowski sulla copertina della rivista britannica Pop Magazine. Vediamo di che si tratta e come possiamo portarlo anche noi.

Il pixie cut con la frangia irregolare sta spopolando

Nel corso della sua carriera Emily Ratajkowski ci ha abituati a continui cambi di stile e di tagli di capelli. L’ultimo lo abbiamo ammirato qualche giorno fa ed è il pixie cut con frangetta scalata e irregolare. Un taglio decisamente particolare, scalato sia sul perimetro che nelle lunghezze e con un’irregolarità sulla fronte che lascia spazio alla fantasia nella pettinatura. Ovvero il look perfetto per la primavera in arrivo.

Come portare il pixie cut

Se pensiamo che il taglio di Emily Ratajkowski sia adatto soltanto alle super modelle ci sbagliamo di grosso. Questo particolarissimo pixie cut si adatta infatti a tutti gli ovali ed è decisamente poco impegnativo da curare. Se abbiamo le orecchie grandi possiamo aumentare le lunghezze sui lati. Se abbiamo il volto allungato l’irregolarità del perimetro ammorbidirà la linea dell’ovale.

Chi ha invece una fronte alta potrà puntare sulla frangia irregolare. Un taglio di capelli che si sposa davvero alla perfezione con ogni viso e che è adatto a tutte le età. Rigorosamente da portare spettinato.

Il taglio di capelli corti donna più trendy della primavera e a quale outfit abbinarlo

Le passerelle ci insegnano che ogni taglio di capelli deve essere abbinato all’outfit giusto. Per chi non riesce a rinunciare ai jeans anche in primavera, il consiglio è di puntare su modelli che esaltano le forme e i glutei. Aggiungiamo una t-shirt con stampa o una camicia, una giacca colorata (possibilmente lilla, colore top della stagione) e il gioco è fatto.

L’altro grande trend della stagione è lo stile bikers. Ovvero chiodo, stivali e pantaloni di pelle. Se lo amiamo e se abbiamo il rock and roll nel sangue, il pixie cut è il taglio che ci ruberà il cuore.