Ecco dove costa di più comprare un appartamento trilocale e dove di meno. Le offerte per comprare immobili a prezzi convenienti

Sono le tipologie più richieste e che hanno più mercato, eppure il prezzo dei trilocali è aumentato del 12% in Italia negli ultimi 2 anni. Casa.it ha analizzato i costi e creato una mappa indicando i capoluoghi in cui si spende di più. Ecco dove costa di più comprare e dove poter investire.

Secondo lo studio effettuato da Casa.it sarebbe Milano il capoluogo in cui i prezzi medi degli appartamenti trilocali sono più alti. Il costo si aggirerebbe sui 516 mila euro con un prezzo a metro quadro di 5.240 euro. Sul sito troviamo in vendita 2 trilocali, uno in zona Ghisolfa a 385 mila euro per 87 metri quadri. L’altro in zona Parco Lambro-Cimiano al prezzo di 489 mila euro per 86 metri quadri. Potrebbero essere 2 offerte importanti da tenere sott’occhio.

Bolzano si troverebbe al secondo posto con un prezzo medio di 442 mila euro cioè 4.470 euro a metro quadro. Quindi Monza e Verona con prezzi che si aggirano sui 3.000 euro a metro quadro. A Firenze si può risparmiare, i trilocali costerebbero in media 325 mila euro. In zona Europa ce ne sarebbe uno in vendita a 275 mila euro per 65 metri quadrati, mentre a Coverciano per la stessa metratura ne troviamo uno in vendita a 270 mila euro.

La Capitale costa ma solo in centro

Se stiamo pensando a un investimento importante, ecco dove costa di più comprare secondo Casa.it. Como è tra i capoluoghi più costosi e si piazza al sesto posto. Una media di 317 mila euro e un prezzo di 3.038 euro a metro quadro. Chiudono Bologna, Roma, Venezia e Trento. Prezzi che vanno da 299 mila euro a 266 mila euro. La situazione di Roma è particolare. Considerata una delle città più care, possiamo trovare ancora qualche offerta. Ma dobbiamo allontanarci dal centro. In zona Cornelia troviamo un trilocale di 120 metri quadri a 229 mila euro. Sul Colle Aniene 115 metri quadri costano 355 mila euro. I prezzi aumentano vertiginosamente man mano che la periferia si allontana.

Il capoluogo in cui possiamo risparmiare di più è Biella. Il prezzo medio è di 64 mila euro, al metro quadro siamo a 834 euro. Segue Carbonia con una media di 73 mila euro cioè 935 euro al metro quadro e Alessandria con 79 mila euro e 965 euro al metro quadro.

Ecco dove costa di più comprare un appartamento e dove è meglio investire

Gli amanti del mare saranno contenti di sapere che a Vibo Valentia, quarto posto nella graduatoria, si spende poco. Una media di 80 mila euro per 901 euro a metro quadro. Sul sito di Casa.it troviamo un trilocale zona Strada Statale 182 al costo di 60 mila euro per 78 metri quadrati e un altro in zona Vibo Marina a 75 mila euro per 70 metri quadrati.

Caltanissetta, Asti e Belluno hanno prezzi che variano da 84 mila euro fino a 89 mila euro, con prezzi di 848 fino a 1.197 euro a metro quadro. Gli ultimi 3 posti della graduatoria sono occupati da Terni, Trapani e Chieti. Si va dagli 89 mila euro fino ai 90 mila euro, con prezzi al metro quadro che variano da 1.045 euro fino a 1.065 euro. A Terni in zona San Giovanni troviamo in vendita un trilocale da 105 metri quadri a 145 mila euro. A Trapani in pieno centro storico un bellissimo trilocale di 80 metri quadri è in vendita a 350 mila euro. È la dimostrazione che la differenza tra i prezzi del centro e quelli della periferia sono ancora molto elevati.