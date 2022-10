Quanto consuma la friggitrice ad aria e quanto quella ad olio

Per le fritture o si usa la padella, oppure si può acquistare una friggitrice al fine di ottenere sempre dei fritti croccanti fuori e morbidi dentro. Al riguardo c’è da dire che da un lato con la padella si consuma il gas, e dall’altro con la friggitrice, invece, si registra un consumo di energia elettrica.

In più, c’è pure da sottolineare che, per caratteristiche, le friggitrici possono essere distinte in due grandi categorie. Ovverosia la classica friggitrice ad olio, e la friggitrice ad aria che cuoce i cibi attraverso un flusso di calore ad alta velocità.

In genere chi opta per la friggitrice ad aria, rispetto a quella ad olio, punta a fritti più salutari e caratterizzati da poco olio e, di conseguenza, anche da pochi grassi. Così come la friggitrice ad aria non produce gli stessi odori forti in cottura di una friggitrice ad olio. Ma detto questo, vediamo quali sono i consumi di energia elettrica per le due tipologie di friggitrici.

Quanto consuma la friggitrice ad aria per cibi croccanti fuori e morbidi e filanti dentro

Nel dettaglio, sull’incidenza in bolletta della luce della friggitrice è chiaro che a fare la differenza è la potenza. Al riguardo il funzionamento della friggitrice ad aria è assimilabile a quello di un phon avente la stessa potenza.

Ecco quindi quanto consuma la friggitrice ad aria. Ed in genere tra i 1.200 ed i 1.400 watt. Quindi, una potenza elevata che, pur tuttavia, viene in genere azionata e sprigionata per poco tempo. Anche per questo, nel confronto, la friggitrice per la cottura consuma meno luce rispetto al forno elettrico. Quando, per esempio, si cucina anche per oltre un’ora, nel forno elettrico, il pollo con le patate.

Perché per friggere sono da preferire i modelli ad elevata efficienza energetica

Le stesse considerazioni possono essere fatte per le friggitrici ad olio. Con i consumi di elettricità che dipendono sempre dalla potenza. Basti pensare che le friggitrici ad olio più potenti e più capienti arrivano a consumare anche 2.000 watt.

Ragion per cui, anche al fine di acquistare un elettrodomestico durevole, che sia ad aria o ad olio, è sempre bene acquistare una friggitrice ad elevata efficienza energetica. Che costa di più rispetto ai modelli meno efficienti, ma che poi permette proprio di risparmiare sulla bolletta. Infine, c’è anche da ricordare che la friggitrice ad aria permette di risparmiare olio. Pur tuttavia, il fritto con la friggitrice ad olio è decisamente più croccante.

Lettura consigliata

Quale friggitrice scegliere tra quelle ad aria e ad olio facendo sempre attenzione alla bolletta della luce