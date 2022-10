Non solo Netflix, ma anche Amazon Prime Video sta sfornando serie TV molto interessanti e accattivanti. Da una parte abbiamo i grandi colossi americani e dall’altra invece abbiamo le produzioni italiane che, grazie a questa piattaforme, stanno raggiungendo il successo mondiale. E così molti attori e prodotti Made in Italy sono amati anche all’estero. Come ad esempio è stato per la serie TV Baby su Netflix.

Amazon e Netflix

Su Amazon adesso sicuramente la serie TV più chiacchierata è Gli anelli del potere. Il prodotto di punta della piattaforma di Bezos. Insomma tutti sono pazzi per questa serie e ogni venerdì non si sta nella pelle di guardare una nuova puntata.

Parallelamente su Netflix sta esplodendo il caso SKAM Italia, ormai giunto alla quinta stagione. La serie è il rifacimento in lingua dell’originale norvegese.

E se stiamo amando questa serie allora non possiamo che amare anche quella che è appena stata sfornata su Amazon Prime Video. Infatti, il regista di SKAM torna su una piattaforma diversa con un nuovo prodotto.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video oltre a Gli anelli del potere

La serie TV di cui stiamo parlando si chiama Prisma ed è appunto diretta dalla copia creativa Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo.

La serie racconta la storia di due gemelli e della loro adolescenza a Latina, vicino Roma. Due fratelli, un gruppo di amici, la crescita e la provincia che dopo un po’ sta stretta.

Prisma racconta l’adolescenza teen di oggi, ma non solo a chi adolescente è, ma anche ad un pubblico adulto. Tra piccoli problemi e grandi si costruisce la serie.

Ogni puntata ha il titolo di un colore, perché racconta le sfumature che può avere una vita. Immagazzinate all’interno di un prisma e poi riflesse.

Si raccontano i nuovi giovani con le loro nuove paure, con le loro ambizioni, la voglia di andare via da una piccola provincia per andare verso l’ignoto “perché tanto è sicuramente meglio di qui”.

C’è la voglia di sfondare nella musica, ma c’è la consapevolezza che non tutti possono farlo, c’è la droga, l’amore, il concetto di non-binary e di sperimentazione uscendo dalle etichette.

La non necessità di avere addosso un’etichetta. E se proprio dobbiamo metterla possiamo scegliere Prisma, un oggetto in vetro che assorbe la luce e la diffonde nello spazio in mille colori diversi. Ecco la serie TV da vedere su Amazon Prime Video oltre a tante atre.

