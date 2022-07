Siamo abituati a pensare alla spiaggia come ad un luogo di relax: sabbia, mare, qualche palma e qualche scoglio. Un esempio potrebbe esserne la spiaggia formato famiglia, magari come quella della riviera adriatica di San Mauro a Mare. Non sempre però questo vale! In giro per il Mondo ci sono delle vere e proprie stranezze e a stupire è il fatto che queste spiagge pazze si trovino in luoghi paradisiaci. In questo articolo ne passeremo alcune in rassegna.

Le 4 spiagge più pazze del Mondo, da quella dove atterrano gli aerei e quella in cui ci sono i maiali

Sembra incredibile ma esiste un aeroporto collocato esattamente dietro una spettacolare spiaggia caraibica. Qui i bagnanti, spesso, avvertono un rombo che si fa via via assordante sino ad intravedere la figura di un enorme velivolo. Addirittura, i turisti sono costretti a tenersi ben saldi, a causa della folata causata dall’aereo. Ci troviamo sull’Isola di Saint Maarten, piccolissimo territorio insulare appartenente alle ex Antille olandesi. Ora il territorio dell’isola è per metà battente bandiera francese e metà olandese. L’aeroporto, in principio, era di tipo militare, ma, dopo la ristrutturazione, il Princess Juliana International Airport è divenuto il secondo aeroporto dei Caraibi. Ha delle piste veramente molto corte, se pensiamo che alcune non superano i 2 chilometri! L’oceano è splendido, ma non osiamo pensare a quanto inquinamento potrebbero portare questi voli sulla spiaggia di Maho Beach.

La spiaggia che sembra illuminata di LED

Ci troviamo sulla spiaggia di Mudhdhoo, in un atollo dell’arcipelago delle Maldive. Di notte si può notare un fenomeno stranissimo: l’acqua che bagna la battigia diventa tappezzata di piccole luci azzurre. L’effetto è suggestivo ed è paragonabile a delle catene natalizie di LED azzurri. Sembra un secondo cielo stellato. Questo fenomeno si spiega con la bioluminescenza del fitoplancton, che la sera diventa luminoso.

Pig Beach, invece, si trova nell’arcipelago di Exuma, appartenente alle Bahamas. Si tratta di una minuscola isola disabitata o, meglio, abitata solo da una trentina di maiali. Le bestiole sono davvero mansuete e pulitissime, visto che passano molto tempo a nuotare a riva. I turisti li rimpinzano di carote e fanno selfie, ma l’origine di questa colonia è ancora sconosciuta. Fra le ipotesi più accreditate annoveriamo la trovata pubblicitaria o il naufragio di un’imbarcazione con un carico di suini, eroicamente sopravvissuti.

La spiaggia con le palle da bowling

Ci stiamo riferendo a Koekohe Beach in Nuova Zelanda. Su una spiaggia lunghissima ed un oceano spettacolare, qui e là spuntano delle enormi sfere nere che sembrano palle da bowling. La formazione di queste sfere sembra risalire ad oltre 50 milioni di anni fa e sarebbero costituite da calcite e plasmate dalle piogge e dal vento. Ecco, quindi, le 4 spiagge più pazze del Mondo.

