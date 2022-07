Per tutti coloro che amano in maniera smisurata la vacanza al mare, potremmo dire che il prototipo di paesaggio è: sabbia bianca e acqua trasparente. Posti di questo tipo abbondano sia in Italia che all’estero e, se siamo fortunati, riusciamo a goderceli a fronte di una spesa non particolarmente alta. È anche vero però che, proprio perché un simile paesaggio da cartolina è un cliché a cui tutti aspirano, potremmo non trovare il relax desiderato. Spiagge troppo affollate e rumorose non sono il massimo per chi vuole approfittare dalla vacanza per evadere dalla caotica routine. Ecco allora che diventa necessario cercare angoli più nascosti e riservati, senza per questo rinunciare alla bellezza della natura o a destinazioni comode.

Ad esempio, forse pochi hanno sentito parlare di Folegandros e Tinos, che si collocano a pieno diritto tra le isole greche più belle ed economiche. Entrambe fanno parte dell’arcipelago delle Cicladi e non hanno nulla da invidiare alle più gettonate Mykonos o Santorini. Anche Folegandros vanta un mare particolarmente limpido e non mancano spiagge suggestive e facilmente raggiungibili. Possono essere fatte di ciottoli, ma anche di sassolini misti a sabbia, e possiamo dunque scegliere quelle che preferiamo. Il podio di spiagge più belle e ampie vede indiscutibilmente protagoniste Ketargo, Agios Nikolaos e Galifos, dall’atmosfera più romantica.

Tra le isole greche più belle ed economiche non perdiamo questi due angoli di paradiso poco affollati e caratteristici

Parliamo invece adesso di Tinos, l’isola ideale per chi vuole evadere dalle solite rotte turistiche e alla vacanza folle preferisce quella più tranquilla e culturale. Molti la definiscono una Grecia in miniatura e lo si nota già dall’aspetto: un’isola punteggiata dai caratteristici paesini bianchi con dettagli azzurri. Valore aggiunto è sicuramente l’offerta gastronomica: tanti locali che propongono piatti tipici delle varie regioni del Paese. Come detto per Folegandros, anche in questo caso il mare cristallino è una costante, mentre cambia la tipologia di spiaggia.

Agios Fokas e Kionia sono le spiagge sabbiose meno ventose dell’isola e anche più ombreggiate. Agios Sostis e Skilandari sono sempre sabbiose e adatte anche ai bambini, vista la presenza di numerosi chioschetti e del fondale più basso. Per arrivare a Tinos confrontiamo i prezzi, scegliendo se atterrare a Mykonos e fare mezz’ora di traghetto o atterrare ad Atene e prendere una nave.

Lettura consigliata

