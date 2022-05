Giugno, luglio ed agosto si avvicinano a passi da gigante soprattutto ora che il caldo inizia a farsi sentire. Probabilmente stiamo programmando le vacanze. Abbiamo già segnalato delle splendide località lacustri. Fra queste annoveriamo cui il Lago di Caldonazzo che è il lago adorato dai tedeschi e dagli olandesi. C’è poi il Lago di Garda con splendide località come Nago Torbole con acqua cristallina con pareti a strapiombo. In questo articolo vedremo una splendida cittadina della costa romagnola che ha appena conquistato la Bandiera Blu.

A mezz’ora da Riccione e venti muniti da Rimini, questa località di mare è la meta ideale per una vacanza con i bambini per le acque limpide e le spiagge pulite

Il riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation For Environmental Education ossia Fondazione per l’educazione ambientale dell’Unione Europea) è il secondo per la provincia cesenate. La Bandiera Blu premia la pulizia delle spiagge, delle acque e l’accuratezza della raccolta differenziata. San Mauro a Mare è appunto oltre a Cesenatico la seconda località premiata della provincia di Cesena.

San Mauro a Mare: il paradiso dei più piccoli

San Mauro a Mare è la zona costiera del Comune San Mauro Pascoli che diede i natali al poeta delle Myricae. All’interno della proposte culturali della Iat locale, infatti, sono previste le visite gratuite ai luoghi pascoliani. La ridente cittadina romagnola offre veramente molto ai turisti di ogni età come tipico dell’ospitalità cesenate. La località è un centro marittimo ideale per trascorrere una vacanza con i bambini. Le spiagge pulite e i fondali bassi sono l’ambiente perfetto per un soggiorno in tutta sicurezza. Inoltre il borgo dispone di parchi (fra cui il Parco Campana) e giardini per passeggiate ristoratrici all’amata ombra degli alberi. La spiaggia è dotata anche di un’area dedicata ai nostri amici a quattro zampe, la Fido Beach.

Un’occasione di divertimento

Il programma degli eventi diurni e serali sulle spiagge o nell’entroterra è davvero fitto. Concerti, serate danzanti, intrattenimento per i piccoli vanno ad arricchire la proposta turistica di San Mauro a Mare. Inoltre potremo partecipare ed assistere a gare di beach volley o andare al largo con le escursioni in motonave. Imperdibile, infine, una visita al celebre kartodromo con minimoto e go-kart per una giornata ad alto tasso di adrenalina. Fra le occasioni di divertimento annoveriamo la Notte Rora, la Notte del Liscio e la Fiera della Conchiglia. Ricordiamo, infine, che San Mauro Mare si trova ad una ventina di chilometri da tutti i parchi tematici romagnoli come Mirabilandia, l’Aquafan o l’Italia in miniatura.

Il nuovo Lungomare

Ricordiamo poi che pochi giorni fa è stato inaugurato il nuovissimo “Waterfront”. Diversi lavori di riqualificazione hanno, infatti, interessato nei mesi scorsi il lungomare. Sono state allargati e rinnovati i percorsi ciclo-pedonali con nuovi arredi urbani e aree verdi: un motivo in più per recarsi a San Mauro Pascoli.

