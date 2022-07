Non solo bicarbonato o aceto, ecco come eliminare la forfora velocemente con 3 rimedi naturali davvero insospettabili

Avere capelli belli da vedere, pettinati e ben puliti è un segnale di eleganza e di cura di sé stessi. I capelli sono infatti uno dei nostri migliori biglietti da visita e una delle zone su cui cade per prima l’attenzione degli altri. Purtroppo, però, sono anche una delle parti del corpo che soffre di più gli agenti atmosferici e lo stress. Sofferenza che spesso si manifesta nella temutissima e antiestetica forfora. Per fortuna la natura ci mette a disposizione non solo bicarbonato e aceto come rimedi naturali per la forfora. Esistono altri prodotti non chimici che potrebbero avere un’efficacia addirittura maggiore. È il momento di scoprirli con una premessa. Se la forfora è causata da malattie o da gravi problemi di salute è sempre meglio rivolgersi al medico per affrontare il problema.

L’insospettabile cipolla è un incredibile antiforfora naturale

Sogniamo di andare dal parrucchiere e di provare finalmente uno dei tagli must have dell’estate? Allora dobbiamo assolutamente trovare un modo per non farci colpire dalla forfora. Se questo succede uno dei rimedi fai da te più antichi che abbiamo a disposizione è la cipolla. Questo perché questo straordinario alimento sembra avere ottime proprietà antibatteriche e depurative. Proviamo a dividerne una a metà e passiamola con leggeri movimenti circolari sul cuoio capelluto. Lasciamo agire per 10-15 minuti e poi laviamo i capelli con uno shampoo profumato e delicato. Ci servirà per togliere il forte odore dell’ortaggio.

La salvia è perfetta per chi ha la pelle grassa e per prevenire la forfora

La salvia è un’erba aromatica dalle molteplici proprietà. E non solo in cucina. Basti pensare che è l’ingrediente base per moltissimi cosmetici e shampoo antiforfora che troviamo al supermercato. Il motivo è che la salvia ha proprietà anti-batteriche e astringenti in grado di contrastare la pelle grassa. Ovvero una delle cause scatenanti della forfora.

Usarla è facilissimo. Mettiamo a bollire in un pentolino d’acqua un cucchiaio di foglie di salvia. Facciamo raffreddare, filtriamo e applichiamo l’infuso sul cuoio capelluto. 10 minuti di azione e risciacquiamo. La salvia ci aiuterà anche a ritardare la ricomparsa della forfora migliorando la salute della pelle.

Non solo bicarbonato o aceto, ecco come eliminare la forfora velocemente con 3 rimedi naturali davvero insospettabili

Il terzo prodotto perfetto per liberarsi della forfora è il gel a base di Aloe Vera. L’Aloe Vera non solo potrebbe aiutarci a ritardare la comparsa della forfora e a ridurne la presenza. Potrebbe avere anche ottimi effetti nel prevenire il fastidioso prurito che si accompagna al disturbo. Il gel è anche semplicissimo da usare. Basta applicarlo delicatamente sulla testa e massaggiare delicatamente prima di risciacquare.

Se abbiamo una buona manualità possiamo prepararlo anche in casa. Ci basterà prendere qualche foglia esterna dalla pianta, rimuovere resina e parte verde con un pelapatate e il gioco è fatto.

