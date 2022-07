Le verdure sono sempre un ottimo contorno, salutare e adatto ad accompagnare piatti sia a base di pesce che di carne.

Una di quelle più versatili è la melanzana, un ortaggio tipicamente estivo e ricco di nutrienti.

Si può cucinare in diversi modi e a seconda dei propri gusti. C’è chi le frigge, chi le gratina e chi preferisce semplicemente farle grigliate.

Per cucinarle in questo modo si possono usare due diversi mezzi e cioè il forno o la padella.

Come grigliare le melanzane al forno e in padella

La buona riuscita di questa semplice ricetta è condizionata anche dalla scelta di melanzane di qualità.

Prima di comprarle, bisogna assicurarsi che siano fresche, sode e lisce al tatto, che abbiano ancora il picciolo attaccato e che la buccia non sia ammaccata.

Quando le si ha in casa da molto tempo, è invece importante verificare che non siano andate a male.

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane;

olio extravergine di oliva;

sale;

prezzemolo

aglio.

Lavare le melanzane, tagliarne le estremità e tagliarle a fettine dallo spessore di 1/2 millimetri.

Lasciarle in ammollo in acqua e sale per circa 30 minuti. Scolarle, sciacquarle e asciugarle con un canovaccio.

Per cuocerle in forno, prima di tutto foderare una teglia con carta da forno e disporcele sopra. Aggiungere una spolverata di sale e un po’ di olio extravergine di oliva.

Informare in modalità statica a 180 gradi per 20 minuti. Al termine della cottura, condirle con prezzemolo e aglio tritati e irrorarle con un altro filo di olio extravergine di oliva.

Vediamo adesso come grigliare le melanzane in padella.

Dopo averle fatte asciugare, bisogna prendere una padella antiaderente e metterla sul fuoco. Farla scaldare per un paio di minuti.

Metterci sopra le melanzane e farle grigliare da entrambi i lati. A cottura terminata, posarle su un foglio di carta assorbente e procedere a preparare l’emulsione che servirà a condirle.

In una ciotola, mischiare dell’olio di oliva e del prezzemolo fresco tritato. Aggiungere uno spicchio di aglio tritato finemente e un pizzico di sale. Far amalgamare gli ingredienti e lasciarli riposare per 10 minuti.

Quindi, usare l’emulsione per condire le melanzane. Per farlo in modo omogeneo, si consiglia di disporle a strati e versarla sopra ciascuno di questi.

2 modi alternativi condire le melanzane grigliate

Un’altra emulsione che è possibile preparare per condire le melanzane prevede l’uso di olio, aglio, aceto, origano secco e peperoncino. Bisogna metterli in una ciotola e mescolarli fino a farli amalgamare.

In seguito mettere mettere le melanzane grigliate all’interno di questa emulsione. Insaporirne entrambi i lati e poi farle marinare per 30 minuti, non dimenticandosi di spolverarle con un po’ di sale e altro origano secco.

Chi non vuole usare l’olio extravergine di oliva per condire le melanzane, può invece provare con l’aceto balsamico. Quest’ultimo va accompagnato ad aglio e ad un’erba aromatica a scelta tra basilico, prezzemolo e menta.

