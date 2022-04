In un mondo dove tutto costa caro, abbiamo imparato quanto può essere utile riciclare. Infatti, riutilizzare oggetti vecchi e dar loro nuova vita è un modo davvero efficace per risparmiare. Anche col cibo abbiamo visto come riutilizzare quelle parti che solitamente vengono buttate. Foglie, bucce, parti dure e torsoli possono diventare dell’ottimo concime per piante, addirittura trasformarsi in fantastiche ricette creative.

Allo stesso modo funziona con qualsiasi altro oggetto che possiamo avere in casa. È normale che, man mano che il tempo passa e con l’uso frequente, le cose si rovinino. Ciò significa non poterle più utilizzare, ma che con un po’ di fantasia e creatività possiamo renderle di nuovo utili. Qualche settimana fa abbiamo visto come riciclare le pentole e le padelle inutilizzabili.

Oggi, invece, scopriamo che l’asse da stiro vecchio è un tesoro. Basta trasformarlo grazie a 3 idee per decorare la casa sorprendenti e utilissime. Ancora meglio se l’asse è quello in legno che usavano una volta le nostre nonne. Sarà un oggetto prezioso capace di farci confezionare dei mobili per la casa utili e decorativi che tutti ci invidieranno. Vediamo insieme come fare senza troppa fatica.

Se ci capita tra le mani un vecchio asse da stiro in legno dobbiamo sapere di avere scoperto un piccolo tesoro. Infatti, quel pezzo di legno grezzo può trasformarsi con poco sforzo in fantastici complementi d’arredo.

L’asse da stiro vecchio è un tesoro con 3 idee di riciclo sorprendenti e utilissime che ci faranno risparmiare sui mobili per la casa

Per esempio, la prima idea consiste nello staccare la parte del sostegno e tenere solo l’asse. A questo punto, scartavetriamo e verniciamo a nostro piacere il legno. Poi, acquistiamo 3 o 4 ganci e trasformiamo l’asse in un elegante attaccapanni per l’ingresso. Se abbiamo un mercatino dell’usato vicino da raggiungere, possiamo divertirci a trovare pomelli e ganci inusuali e dalle forme strane.

Mantenendo le gambe con l’apertura a incrocio, invece, è facile realizzare un mobiletto vintage per l’entrata. Anche in questo caso scartavetriamo tutto e riverniciamo l’asse da stiro. Questa idea si può realizzare anche con i normali assi odierni. L’importante è che venga tolta la stoffa che li ricopre e rivestirli con un’altra. Potendo scegliere la fantasia, ci sono mille possibilità.

Per ultimo, nella casa di un personaggio famoso capitò di vedere un asse da stiro utilizzata come scrivania portatile per il computer. Un’idea bizzarra ma molto utile proprio perché trasportabile e regolabile in altezza.

