La colazione è un pasto molto importante che non andrebbe mai saltato. In molti, tuttavia, tendono a prendere un caffè alla svelta utilizzando come scusa la mancanza di tempo. Se da un lato questo potrebbe rappresentare un problema, dall’altro sarebbe sufficiente svegliarsi qualche minuto prima. La colazione deve consistere di qualcosa di sostanzioso, ma non eccessivamente elaborato. Sarà sufficiente che apporti tutti i nutrienti necessari al corpo per funzionare al meglio. Per colazione in molti amano il dolce del croissant, dei biscotti o dei muffin; altri, invece, al caffè preferiscono abbinare alimenti salati. Oltre al solito croissant ecco 3 idee per una colazione diversa dal solito e internazionale. Infatti, le idee che si andranno a proporre provengono da tre nazionalità diverse. La Norvegia, la Francia e la Grecia ci stupiranno con i loro sapori unici.

Oltre al solito croissant ecco 3 idee per una colazione salata sfiziosa e veloce da preparare che piacerà a tutta la famiglia

In Norvegia uno degli alimenti tipici è il salmone, lo sa bene chi ha visitato questo Paese. Anche durante la colazione non se ne potrà fare a meno e verrà abbinato ad altri ingredienti. Il salmone affumicato tagliato a pezzettini potrà essere servito insieme a una fetta di pane di segale e delle uova. Una colazione nutriente e salutare che non ci farà rimpiangere il croissant. Le uova dovranno essere sbattute per essere servite strapazzate, ma in qualche caso si potranno anche fare al tegamino o alla coque.

Francia

In Francia si mangia meravigliosamente, cerchiamo di sfatare il mito per cui oltralpe si mangi male. Lo sanno bene gli appassionati di formaggi, che in Francia troveranno il loro paradiso in terra. Lì si troveranno, ovunque, dai formaggi di capra a quelli classici. Nella patria delle baguette la colazione salata potrebbe essere servita in forma di croque-monsieur. Si tratta di un toast con prosciutto ricoperto di formaggio, una vera delizia. In molti lo consumano a pranzo al posto della classica insalata, ma ogni tanto potrà sostituire degnamente la classica colazione.

Grecia

La terza proposta è quella della colazione tipica greca. Protagoniste di questa ricetta sono la pasta sfoglia, la Feta e insalata tipo rucola, unite per creare la tiropita. La Feta è un formaggio tipico della Grecia che si può tranquillamente trovare in qualsiasi supermercato a prezzi modici. Una vera delizia unita a pasta sfoglia e a una manciata di rucola. Chi non ama il sapore amaro della rucola potrà sostituirla con un altro ortaggio. Si potrà preparare utilizzando la pasta sfoglia del supermercato. Questa preparazione sarà leggermente più lunga rispetto alle altre due e prenderà circa mezz’ora. Si potrà anche preparare la tiropita la sera prima, così da doverla solamente riscaldare la mattina per velocizzare.

Approfondimento

La combinazione perfetta per una colazione insolita ma buonissima che conquisterà tutti