I soldi non fanno la felicità, si sa. E infatti, per essere davvero contenti, la cosa importante è essere in salute e circondarsi di persone a cui si vuole bene.

Ci sono un paio di segni zodiacali che troveranno proprio questo a breve, infatti salute e amore toccheranno questi due fortunatissimi segni a partire dai giorni a cavallo di aprile e maggio. Andiamo dunque a scoprire quali sono e perché si possono considerare così tanto fortunati.

La buona sorte assiste questi segni

Oggi parliamo innanzitutto dello Scorpione, che deciderà di dare una parziale svolta alla sua vita, soprattutto sotto il profilo della salute. Inizierà a chiedersi se stia conducendo uno stile di vita sano, oppure se ci sono delle modifiche che dovrebbe fare. Si chiederà se stia bevendo abbastanza acqua, se stia seguendo una dieta equilibrata, o se magari non sia il caso di iniziare ad andare in palestra.

Questo cambio di prospettiva e la nuova attenzione al proprio corpo daranno una svolta alla salute dello Scorpione, che inizierà a sentirsi molto meglio fisicamente. Questo si rifletterà anche sulla sfera psicologica, ovviamente. Come si suol dire “mens sana in corpore sano”, una buona salute mentale parte da quella fisica. E lo Scorpione inizierà nelle prossime settimane a muoversi nella direzione giusta. E chissà che andare più spesso in palestra non lo porti anche a conoscere qualche persona speciale nella sua vita.

Salute e amore toccheranno questi due fortunatissimi segni tra fine aprile e inizio maggio

Il secondo segno fortunato è il Sagittario. Anche questo segno, come lo Scorpione, deciderà di vivere in maniera più sana e lo farà migliorando la sua routine quotidiana. Farà più spesso le pulizie di casa, andrà a dormire più presto e mangerà a orari più regolari. Insomma, darà una bella svolta a quei punti della sua vita in cui doveva migliorare.

Ma la fortuna non finisce qui. A fine aprile, infatti, il Sagittario sarà toccato da una particolare armonia, che lo porterà ad andare d’accordo con tutti. Se in passato ha litigato con amici e parenti, è il momento di riappacificarsi. Ma è soprattutto con il partner che ritroverà l’intesa perduta. Tutti i momenti difficili e le incomprensioni spariranno, lasciando il posto a un’armonia di coppia impareggiabile. C’è quindi da gioire, perché da quel momento in avanti il mese di maggio sarà tutto in discesa.

Lettura consigliata

Follie d’amore e grandi ricchezze attendono questi 3 segni zodiacali che le previsioni dell’oroscopo faranno esultare dopo Pasqua