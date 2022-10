Come usare la buccia della zucca per preparare un aperitivo o uno snack sfizioso

Non sempre la frutta e la verdura, tipica di una determinata stagione, si può trovare tutto l’anno. Pensiamo, ad esempio, all’anguria, che possiamo comprare e gustare solo d’estate. Ma anche le ciliegie sono tipiche del periodo caldo.

Se pensiamo all’autunno, invece, ci vengono subito in mente le castagne. Buone, saporite e da preparare in diversi modi. Il metodo più popolare è sicuramente quello di cuocerle al forno. Sono un ottimo fine pasto da gustare con un liquore dolce.

Proprietà e benefici della zucca

Ma anche la zucca è uno degli alimenti più utilizzati nella cucina autunnale. Dolciastra, delicata e molto versatile. Si presta perfettamente alla preparazione di piatti salati e dolci.

Possiamo utilizzarla come ripieno, per cucinare delle zuppe o usarla per preparare il famoso pumpkin spice latte. Una bevanda calda che riscalda le fredde serate autunnali.

Ma la zucca apporterebbe anche tantissimi benefici al nostro organismo. La presenza della vitamina A sarebbe fondamentale per proteggere la pelle e la vista. Le fibre, invece, agirebbero sull’intestino e il potassio sul cuore. Un elemento da non trascurare è anche il ridotto apporto calorico.

Ecco come usare la buccia della zucca per preparare un aperitivo gustoso ma salutare

Della zucca non si butta via niente. Infatti, oltre alla polpa, anche i semi e la buccia possono essere utilizzati in cucina.

I semi vengono tostati in forno e mangiati come spuntino. Mentre la parte esterna è perfetta per insaporire la zuppa e il minestrone. Ma se vogliamo cucinare un piatto davvero sfizioso, ecco come usare la buccia della zucca per preparare un aperitivo molto saporito.

Ingredienti:

metà zucca media;

paprica affumicata q.b.;

peperoncino in polvere q.b.;

origano q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Come preparare le chips

Iniziamo la preparazione tagliando la buccia della zucca. Laviamola per eliminare tutte le impurità. Asciughiamo per bene e riduciamola a strisce. Possiamo lasciare un pochino di polpa per renderla, dopo la cottura, più morbida.

Adagiamo le nostre chips su una teglia rivestita con della carta forno. Irroriamo con l’olio EVO e aggiungiamo un pizzico di peperoncino, la paprica affumicata e l’origano. Aggiustiamo di sale.

Lasciamo cuocere in forno per 15 minuti circa a una temperatura di 180°C. Controlliamo spesso il forno, per evitare che le strisce di zucca non si brucino. Terminato questo tempo, verifichiamo che le chips abbiano raggiunto la croccantezza desiderata.

Mangiamole calde e fumanti. Saranno ancora più buone se le condiamo con delle salse (maionese o ketchup).

