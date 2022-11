Ecco quali sono i 3 segni più chiacchieroni e pettegoli dello zodiaco

Lo zodiaco mostra le colonne portanti dello spirito e le influenze cosmiche sul carattere di ognuno di noi. Ciascuno poi evolve e gestisce le proprie emozioni ed i propri talenti in maniera diversa. Ma l’influenza dei pianeti sul nostro carattere rimane e ci dimostra alcune costanti. Ad esempio, alcune evidenziano come certi hanno una capacità innata a farsi, bonariamente, gli affari altrui. Qualcuno direbbe che essere pettegoli sia, in un certo senso, indice di curiosità. Quello spirito di osservazione e di giudizio che in molti invidiano è segno di attenzione vivida. Come diceva un celebre personaggio del teatro del latino di Terenzio “sono un uomo, e tutto ciò che riguarda un essere umano mi coinvolge”. Ma senza dare giudizi dobbiamo semplicemente tenere in conto che alcuni occhi potrebbero essere più smaliziati di altri. Ed ecco quali sono i 3 segni più chiacchieroni e pettegoli dell’oroscopo.

Attenzione allo Scorpione

I figli del segno dello Scorpione hanno due caratteristiche che li potrebbero rendere inclini ad essere pettegoli: sono ottimi osservatori, e sono piuttosto vendicativi. Ciò significa che potrebbero lanciare occhiate trasversali in grado di trafiggere persino una corazza. In realtà hanno anche un forte senso della lealtà e della giustizia. Di conseguenza lasceranno andare queste capacità di osservazione solo in momenti ironici o se si sentono alle strette. D’altronde hanno un’empatia fuori dal comune e sanno benissimo che non sempre agire in maniera improvvisa è il metodo migliore per risolvere i problemi. O per portare a termine i loro piani.

Di segno totalmente opposto sono i Leone. Preferiscono esternare subito le loro osservazioni, senza però tenere in conto che la logica non li assiste, e forse neppure una strategia a lungo termine. Bisogna però ammettere che in certe situazioni rispondere a tono può essere utile. Se ci sono dei limiti è che alle volte il tempo matura le circostanze molto meglio di quanto riusciamo a farlo noi. Inoltre, un vecchio adagio sempre valido dice di non giudicare se non vogliamo essere giudicati. Insomma, devono trovare un modo per non compromettersi senza rinunciare al loro genuino spirito.

Ecco quali sono i 3 segni più chiacchieroni di tutto l’oroscopo

Se Iago, il pettegolo consigliere nell’Otello di Shakespeare, avesse avuto un segno, questo sarebbe stato del segno del Toro. Infatti, i rappresentanti di questo segno hanno un forte senso dell’onore e vogliono lottare duramente per raggiungere i propri obiettivi. Questo potrebbe condurli a mistificare la realtà. In un certo senso sono dei mistici della parola. Osservano con attenzione insolita ciò che succede e poi decidono con grande trasporto. Non dobbiamo spaventarci nel rivelare loro le nostre avventure. Ma dobbiamo ricordare che hanno un senso della giustizia personale piuttosto sviluppato. Potrebbero da un momento all’altro trovare qualche buon motivo per utilizzare il materiale che abbiamo fornito loro. Perlomeno se pensano che ne va del loro interesse.

Una parte del carattere dei segni dipende anche del periodo concreto. Ad esempio l’eclissi lunare è in grado di far diventare leoni dei segni normalmente miti e tranquilli.

Altri invece sono incredibilmente sempre smemorati e distratti. Talvolta sembra davvero così difficile sopportarli.