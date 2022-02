Il bicarbonato risolve piccoli e grandi problemi in casa, ma non è l’unica soluzione. Un altro ingrediente che si trova in tutte le dispense potrebbe rivelarsi un ottimo rimedio della nonna. Scopriamo di quale prodotto si tratta.

Un unico rimedio naturale per tanti problemi diversi

Fra i prodotti per le pulizie che non dovrebbero mai mancare c’è sicuramente l’aceto bianco. Chiamato anche aceto di alcool, questo rimedio naturale ha il vantaggio di essere estremamente economico. Inoltre basta per risolvere tanti problemi diversi in casa.

Certo, l’aceto non va usato dappertutto. Potrebbe infatti rovinare gravemente alcuni pavimenti ed elettrodomestici. Si rivela però prezioso per eliminare sporco ostinato e cattivi odori dalla lavatrice, per pulire il forno, il frigorifero o il ferro da stiro.

Un altro uso molto comune dell’aceto riguarda i vetri: è infatti perfetto per lavarli senza lasciare aloni. Soprattutto se lo si mescola con l’alcool e con un pizzico di polverina segreta.

Fra le stanze della casa in cui l’aceto è più utile c’è sicuramente il bagno. Lo si può infatti sfruttare per pulire i pavimenti, la vasca, i vetri della doccia, il WC. Ma anche per eliminare un tipo di macchia particolarmente resistente. Ecco quale.

Lasciamo stare bicarbonato e limone, per togliere le macchie di calcare dal lavandino senza strofinare potrebbero bastare uno straccio e questo ingrediente

I lavandini sono soggetti a una tipologia di macchia davvero fastidiosa. Si tratta, ovviamente, del calcare. Questo si forma quasi inevitabilmente: la colpa è del carbonato di calcio presente nell’acqua corrente. Siccome i lavandini restano spesso umidi, il calcare si accumula formando delle spiacevoli incrostazioni.

In particolare, le antiestetiche macchie si concentrano spesso attorno alla base del rubinetto. Soprattutto nella piccola fessura circolare fra il lavello e il corpo del rubinetto. Questa è infatti una zona difficile da raggiungere e soggetta ai ristagni d’acqua.

Ma, per fortuna, non serve l’olio di gomito per risolvere il problema. Esiste infatti un trucchetto che permette di non fare alcuna fatica: lasciamo stare bicarbonato e limone, per far splendere il lavandino procuriamoci un panno imbevuto di aceto bianco.

Il procedimento consiste semplicemente nell’ avvolgere lo straccio ben stretto attorno alla base del lavandino. Lasciar agire per qualche ora, poi passare con un altro panno pulito per eliminare i residui di aceto. Il calcare verrà via senza nemmeno strofinare!