I rimedi della nonna sono spesso geniali, ma talvolta possono rivelarsi inutili, se non addirittura dannosi. Occhio, in particolare, a non versare l’aceto dappertutto: scopriamo quando non è indicato.

Mai lavare questi pavimenti con l’aceto bianco

L’aceto bianco è un rimedio naturale che potrebbe aiutare a risolvere una miriade di problemi domestici. Non solo, ha un ottimo potere sgrassante e anti odori, ma è anche un prodotto davvero economico.

È perfetto per lavare i vetri dell’auto senza lasciare aloni o per far splendere le piastrelle. Addirittura può rimuovere le macchie ostinate da scarpe e borse in pelle scamosciata.

Non bisogna tuttavia cascare nell’errore di usare questo prodotto come rimedio universale. È richiesta particolare cura quando si tratta di pavimenti: molti consigliano l’aceto per pulire ma attenzione al tipo di materiale.

Da un lato, infatti, l’aceto potrebbe fare brillare le piastrelle in ceramica, in cotto o in gres. Dall’altro, è nemico giurato del marmo, del granito e delle pietre naturali in generale.

I pavimenti o piani realizzati con questi materiali potrebbero corrodersi, opacizzarsi e rovinarsi per colpa dell’aceto o di altri prodotti acidi. Per lavare i pavimenti in pietra naturale è dunque fondamentale ricorrere a detergenti neutri, ossia con pH pari a 7.

Ma non sono solo i pavimenti a temere l’aceto. Si potrebbe rischiare di danneggiare gravemente anche un elettrodomestico fondamentale.

Molti consigliano l’aceto per pulire ma attenzione alle controindicazioni, potrebbe rovinare il pavimento e questo elettrodomestico in modo grave

Si sente spesso dire che usare il brillantante per la lavastoviglie è inutile: lo si può sostituire con l’aceto per ottenere stoviglie e bicchieri splendenti. Eppure questo consiglio è davvero dannoso!

Infatti l’aceto è pur sempre una sostanza acida: ciò significa che alla lunga potrebbe corrodere alcune componenti della lavastoviglie, in particolare le parti in gomma.

È bene sapere che non tutti i tipi di gomma reagiscono con l’aceto, ma non sempre è possibile scoprire i materiali presenti nel proprio elettrodomestico. Meglio dunque attenersi al tipo di detergente consigliato sul libretto di istruzioni.

Certo, molti usano l’aceto nella lavastoviglie solo periodicamente, per fare una pulizia profonda dell’elettrodomestico. In questo caso è improbabile che l’aceto causi gravi danni.

Molto diverso è il caso in cui si sfrutti l’aceto a ogni lavaggio, al posto del brillantante. Questa abitudine rischia di essere innanzitutto inutile, perché il brillantante è quasi sempre già incluso nelle pastiglie per la lavastoviglie. In secondo luogo, l’uso frequente e prolungato potrebbe danneggiare l’elettrodomestico.

Insomma, l’aceto può sicuramente rivelarsi un alleato prezioso per le pulizie, ma occhio a non usarlo dappertutto!