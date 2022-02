Ariete, Toro e un altro segno fortunato riceveranno ottime notizie a febbraio. Secondo l’oroscopo, infatti, si prevede una pioggia d’oro. Bisogna segnarsi soprattutto una data: il 4 febbraio. Ecco perché.

Un mese fortunato per Ariete e Toro

C’è chi a febbraio, il mese di San Valentino, consulta le stelle per scoprire se troverà l’amore. Dall’altro lato, ci sono i più furbi: quelli che pensano prima ai soldi!

Dal punto di vista dei guadagni, febbraio parte favorevolmente. Il merito è della potentissima Luna Nuova, che offre occasioni vantaggiose a chi sa coglierle.

In particolare, gli Ariete potrebbero ricevere una promozione o una proposta di lavoro. Non bisogna lasciarsi vincere dall’insicurezza: se si accetta l’opportunità, ci sono ottime prospettive per un aumento di stipendio.

Le novità riguardano anche i Toro. I nati sotto questo segno si sentiranno particolarmente energici e pronti ad affrontare una sfida sul lavoro. Se sapranno mantenere un buon equilibrio, senza trascurare gli affetti, ne usciranno vincitori. Potranno così godersi guadagni e successi.

Insomma, Ariete e Toro non se la passeranno certo male. Ma il segno più ricco è quello che beneficerà dell’influenza positiva di Saturno. Scopriamo di chi si tratta.

Soldi a palate e successo secondo l’oroscopo del 4 febbraio per Ariete e Toro, ma soprattutto per il segno baciato da Saturno

A partire dal 4 febbraio, per alcuni fortunati gli investimenti fatti in passato daranno finalmente i loro frutti. Bisogna dunque aspettarsi una valanga di soldi in arrivo.

Ma non solo. Sul lavoro, ci si ritroverà sommersi di complimenti e ammirazione. I propri talenti, competenze e capacità di leadership saranno riconosciuti dai colleghi. Si potranno così mettere in campo le proprie idee e il risultato sarà positivo. Ne deriveranno infatti guadagni economici importanti.

Insomma, soldi a palate e successo secondo l’oroscopo, ma a chi spetta tutta questa fortuna? Saranno contenti i nati fra il 22 dicembre e il 20 gennaio: i favoriti dalle stelle a febbraio sono proprio loro, i Capricorno.

Il 4 febbraio, infatti, il Sole incontrerà Saturno, il pianeta che governa il Capricorno. L’avvicinamento avverrà nella seconda casa astrologica, nota come casa del denaro. Questo settore zodiacale è legato ai beni materiali, ai possedimenti, alla fortuna personale.

Saturno in seconda casa aiuterà dunque i Capricorno nello sfruttare i propri talenti per ottenere profitto e crescita economica. Un’opportunità da non farsi scappare!

