Quando abbiamo degli invitati a casa che vogliamo stupire con qualcosa di sfizioso, un’idea carina potrebbe essere quella di preparare degli antipasti.

In questo caso, però, sarà molto importante non riproporre i soliti stuzzichini, ma servire agli ospiti qualcosa di veramente originale e gustoso.

Ricordiamo, infatti, che sperimentare ed ideare sempre nuove ricette può essere anche terapeutico per noi stessi, oltre che un piacere per gli altri.

Con questo spirito, quindi, nell’articolo di oggi scopriremo come realizzare una torta salata, senza utilizzare la pasta sfoglia. Infatti, realizzeremo un delizioso e morbido plumcake salato che ci sorprenderà per la sua bontà. Per preparalo avremo bisogno di:

3 uova;

15 grammi di lievito istantaneo per ricette salate;

180 grammi di farina 00;

100 grammi di olio di semi;

una zucchina, una carota ed un peperone;

100 grammi di speck tagliato spesso;

100 grammi di scamorza affumicata;

50 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato;

100 grammi di latte intero;

sale e pepe.

Questo delizioso antipasto di speck e verdure sarà una vera gioia per il palato e perfetto anche per l’aperitivo

Nonostante sembrino tanti ingredienti, in realtà questo plumcake è molto semplice da preparare.

Innanzitutto partiamo con le verdure, lavandole ed asciugandole per bene.

A questo punto priviamo le carote della buccia, le zucchine dalla testa e dalla coda ed i peperoni dai semi interni. Una volta fatto ciò, tagliamole prima a fettine e poi a dadini, tutti delle stesse dimensioni.

Ora non ci resta che ridurre a cubetti anche la scamorza affumicata e lo speck.

Adesso, in una ciotola, aggiungiamo la farina ed il lievito istantaneo, entrambi setacciati. In un’altra ciotola, invece, rompiamo 3 uova ed iniziamo a sbatterle con un frullatore elettrico. Una volta diventate spumose, versiamo prima l’olio di semi e poi il latte, entrambi a filo. Ora, sempre poco per volta, uniamo anche farina e lievito, continuando a mescolare con le fruste. Assorbiti anche questi ultimi ingredienti aggiungiamo il Parmigiano Reggiano grattugiato e rimestiamo per un’ultima volta.

A questo punto, non ci resta che versare tutte le verdure tagliate a dadini, insieme allo speck ed alla scamorza. Mescoliamo il tutto con un lecca padelle e, una volta finito, riversiamo il composto in uno stampo da plumcake rivestito con carta forno.

Livelliamo la superficie ed inforniamo a 180 gradi in forno statico, precedentemente riscaldato, per almeno un’ora. Quindi, ecco come preparare questo delizioso antipasto di speck e verdure. Quando sarà pronto, lasciamolo raffreddare prima di servirlo, così da poter distinguere chiaramente tutti i sapori durante l’assaggio.