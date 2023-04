Lasagne ai carciofi spettacolari per il menù di Pasqua se le fai come Benedetta Parodi

Se non sai ancora cosa cucinare per le festività pasquali, puoi prendere spunto dalla creatività di Benedetta Parodi. E preparare un classico come la lasagna ma rivisitata in un modo a dir poco geniale. Ecco come fare.

Benedetta Parodi è la brava e simpatica giornalista che, da tempo, conosciamo anche come conduttrice televisiva. Questo perché è specializzata, in modo particolare, in programmi di cucina come Bake Off e i menù di Benedetta. Soprattutto nel secondo show, Benedetta illustra ai telespettatori il suo modo di preparare piatti straordinari. In proposito, data l’imminenza del portare in tavola un menù apposito per la Pasqua, possiamo prendere spunto da una delle sue ricette. Per preparare un primo tipico e molto gustoso come le lasagne ma, in questo caso, diverso dal solito. Cui Benedetta ha aggiunto l’ingrediente dei carciofi, una verdura di stagione ricca di antiossidanti e di proprietà digestive.

Lasagne ai carciofi spettacolari per il menù della festa

Non sai cosa cucinare a Pasqua? Sfrutta una delle ricette che Benedetta Parodi ha proposto nei suoi menù di successo! Prepara le lasagne ai carciofi, un primo sostanzioso che penserai a smaltire dopo in giorni di festa. In particolare, Benedetta le ha arricchite con aglio e prosciutto affumicato.

Nello specifico gli ingredienti che devi procurarti sono:

200 g di lasagne; 700 g di

besciamella; 150 g di prosciutto cotto

affumicato; 6 carciofi; 2 spicchi di aglio; latte q.b.; olio extravergine di oliva

q.b.; sale q.b.; parmigiano q.b.; prezzemolo q.b.;



Come procedere

Per la preparazione di queste lasagne, Benedetta Parodi suggerisce di rosolare prima l’aglio in una padella con l’olio. E di aggiungere, in seguito, i carciofi, precedentemente lavati, puliti e tagliati a fette molto sottili. Successivamente, va aggiunto il

prezzemolo. Si passa, quindi, a preparare la besciamella, allungandola con un po’ di latte intero. Ora è il momento di prendere una teglia da forno e di versarvi sul fondo un po’ della besciamella appena pronta. Si comporranno quindi gli strati della lasagna

alternandone uno di pasta, uno di carciofi, una spolverata di parmigiano, la besciamella e, infine, il prosciutto affumicato tritato. Si concluderà spolverizzando tutta la lasagna ancora con il parmigiano e infornandola per 20 minuti a 200 gradi. Trascorso il tempo, saranno pronte delle lasagne ai carciofi spettacolari per il menù delle feste di Pasqua. Ideali per un primo di cui non rimarrà neanche un avanzo!